F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

Авиация ВСУ может сбивать только цели, которые летят по аэродинамической траектории, пояснил Юрий Игнат.

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Авиация ВСУ отражала массированный удар РФ / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

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ВСУ применяли переданные ранее союзниками истребители F-16 и Mirage

Десятки воздушных целей РФ сбито украинскими летчиками

В ходе отражения массированного удара РФ Вооруженные силы Украины применяли переданные ранее союзниками истребители F-16 и Mirage, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это пилоты F-16, Mirage, они неплохие дали сегодня результаты. Несколько десятков воздушных целей сбито именно нашими украинскими летчиками. Мы хотим в очередной раз отметить в Воздушных силах, что эффективность западных самолетов довольно высока на сегодня", – подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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Украинский офицер отметил, что F-16 и Mirage, так же, как и старый парк советской авиации, могут сбивать только цели, которые летят по аэродинамической траектории, то есть крылатые ракеты и беспилотники. По баллистическим ракетами могут отрабатывать системы ПВО Patriot.

/ Инфографика: Главред

По его словам, то, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне над Киевом, является "довольно таким неплохим результатом".

"Конечно, что есть ужасные последствия российской атаки... Бить баллистикой по городам-миллионникам – это уже не то что преступление, терроризм. Трудно себе представить, что было бы, если бы все те баллистические ракеты, которые сегодня запустили прежде всего по столице Украины, достигли бы целей", – добавил Игнат.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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