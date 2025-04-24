F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

Главное:
- ВСУ применяли переданные ранее союзниками истребители F-16 и Mirage
- Десятки воздушных целей РФ сбито украинскими летчиками
В ходе отражения массированного удара РФ Вооруженные силы Украины применяли переданные ранее союзниками истребители F-16 и Mirage, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Это пилоты F-16, Mirage, они неплохие дали сегодня результаты. Несколько десятков воздушных целей сбито именно нашими украинскими летчиками. Мы хотим в очередной раз отметить в Воздушных силах, что эффективность западных самолетов довольно высока на сегодня", – подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Украинский офицер отметил, что F-16 и Mirage, так же, как и старый парк советской авиации, могут сбивать только цели, которые летят по аэродинамической траектории, то есть крылатые ракеты и беспилотники. По баллистическим ракетами могут отрабатывать системы ПВО Patriot.
По его словам, то, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне над Киевом, является "довольно таким неплохим результатом".
"Конечно, что есть ужасные последствия российской атаки... Бить баллистикой по городам-миллионникам – это уже не то что преступление, терроризм. Трудно себе представить, что было бы, если бы все те баллистические ракеты, которые сегодня запустили прежде всего по столице Украины, достигли бы целей", – добавил Игнат.
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Ранее сообщалось о том, чир РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР. РФ провела дополнительные работы по KN-23 для достижения ею большей точности и надежности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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