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"Мирный план" Трампа терпит провал: в The Economist назвали главную проблему

Андрей Ганчук
24 апреля 2025, 19:00
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"План" Трампа не устраивает и агрессора Россию во главе с Путиным, пишут журналисты.
'Мирный план' Трампа терпит провал: в The Economist назвали главную проблему
У Трампа не предлагают никаких гарантий безопасности Украине после завершения войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Инициативы Трампа не устраивают никого
  • Никто так и не поддержал "план" Трампа по Украине
  • Уиткофф будет уговаривать Путин поддержать "план" Трампа

Американский президент Дональд Трамп пытается продвинуть свой так называемый мирный план, однако ни Украина, ни Россия, ни европейские страны не заинтересованы в реализации такого механизма.

Почему никто не заинтересован в инициативе Трампа

В материале The Economist говорится о том, что предложения Трампа предусматривают "вознаграждение" для России в виде формального признания аннексии Крыма, прекращение санкций и обещание невступления Украины в НАТО.

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Взамен Штаты не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и даже поддержки механизмов, которые выдвигает Европа.

Кроме того, такой "план" не нужен и Путину.

"Он (план Трампа, - ред.) не может дать Путину всего, чего тот хочет. Нет официального признания его аннексии четырех украинских областей, которые Россия сейчас частично оккупирует. И, согласно просочившимся сообщениям, нет никакого принятия российских требований о наложении ограничений на вооруженные силы Украины после вступления в силу любого мирного соглашения", - отметили журналисты.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Кратко о предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

Украина не признает Крым "российским"

В статье также акцентируется внимание на том, что пока никто не одобрил предложения Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией.

Кроме того, страны Европы не хотят подрывать позиции Украины, а в России пока не готовы принять план Трампа.

Уиткофф отправится в Москву

Также журналисты напомнили, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф вскоре отправится в Москву. Там он попытается уговорить Путина дать согласие на "план" Трампа.

Провал "мирных инициатив" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 23 апреля должна была состояться встреча министров иностранных дел Украины, Франции, Британии и США. На ней должны были обсудить "мирный план" американцев.

Накануне появились публикации в западных СМИ, согласно которым "условие" США – заморозка войны и признание захваченного Крыма "российским".

Президент Владимир Зеленский отверг инициативы США и в итоге расширенная встреча в Лондоне не состоялась. Глава Госдепа Марко Рубио, который должен был представлять Штаты не переговорах, в Британию в итоге не поехал.

В ответ Трамп подверг "критике" Зеленского. По словам главы Белого дома, риторика президента Украины, мол, очень вредная для переговоров. Как утверждает Трамп, Киев якобы никто не заставляет признавать Крым территорией РФ.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин The Economist война России и Украины Мирный план Трампа
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