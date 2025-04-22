Заморозка по линии фронта: в Bloomberg узнали детали мирных переговоров в Лондоне

Планы переговоров 23 апреля еще дорабатываются и могут измениться.

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​ 23 апреля в Лондоне состоится очередной раунд переговоров / Коллаж: Главред, фото: president.gov.u ​

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Завтра в Лондоне состоится очередной раунд мирных переговоров

Предложение США включает смягчение санкций и признание контроля РФ над Крымом

В среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами относительно завершения российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой осведомленные источники, говорившие на условиях анонимности.

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Собеседники издания говорят, что планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

Ранее Bloomberg сообщал, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциальной сделки о завершении войны.

Предложение США фактически заморозит линию фронта в Украине. При этом Россия сохранит фактический контроль над частью остальной территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины.

"Вопрос о вступлении Украины в НАТО также будет снят с повестки дня, хотя любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить выполнение любой сделки, по словам людей, знакомых с переговорами", – говорится в материале.

Спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

По данным The Wall Street Journal, в рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)"

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Тем временем лидер России Владимир Путин впервые с полномасштабного вторжения выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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