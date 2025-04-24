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В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУР

Юрий Берендий
24 апреля 2025, 18:21
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В ГУР опубликовали кадры уничтожения российского многоцелевого истребителя Су-30СМ, стоимость которого достигает 50 миллионов долларов.
В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУР
В Ростовской области РФ сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В России сгорел истребитель Су-30СМ
  • Сопротивление Кремлю на территории РФ растет

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35"", - говорится в сообщении.

видео дня

В Главном управлении разведки подчеркнули, что приблизительная стоимость уничтоженного вражеского самолета составляет 50 миллионов долларов. В то же время отмечается, что все больше сил готовы противостоять Кремлю и продолжать операции по демилитаризации страны-агрессора.

Смотрите видео уничтожения российского истребителя:

В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУР
Фото: скриншот

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - резюмировали в разведке.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству ударных БПЛА на территории России. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, украинским военным удалось удачно выбрать момент для атаки, в результате которой внутри объекта сдетонировали готовые дроны типа "Шахед".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские силы поразили завод по производству дронов, расположенный на расстоянии более 1000 км от украинской государственной границы.

Кроме того, в ночь на 24 апреля в городе Коломна в России прогремели взрывы в результате атаки неизвестных дронов. По данным российских СМИ, мишенью стало АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения".

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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