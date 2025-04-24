Трампу передали новый документ по войне в Украине - СМИ раскрыли его суть

Зеленский сообщил о передаче в США документа по войне в Украине, согласованного в рамках переговорах в Лондоне, СМИ раскрыли его детали.

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Трампу передали новый документ по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Новый документ по Украине уже находится "на столе" у Трампа

Он содержит общее видение стран Европы относительно войны России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Лондоне 23 апреля был подготовлен документ, который касается территорий Украины. Президент отметил, что данный документ был разработан в ответ на озвученное Трампом предложение признать оккупированный Крым частью России и он уже находится "на столе" у президента США. РБК-Украина со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров раскрыли суть этого документа.

Как отметил собеседник издания, накануне в Лондоне согласовали документ, который специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог доставил в Вашингтон.

видео дня

"Он содержит общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны", - рассказал источник.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине и войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные сроки встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что такая встреча может состояться вскоре после его запланированного визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в мае.

В то же время последние заявления администрации Трампа, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса, свидетельствуют о росте давления на Украину с целью признания требований России в отношении оккупированных территорий, в частности Крыма. Как пишет The New York Times, Вэнс допустил, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования, если Киев и Москва не примут американские условия. Среди них признание фактической линии фронта, согласование на аннексию Крыма и отказ Украины от членства в НАТО.

Сам Дональд Трамп заявил, что Москва вроде бы готова пойти на соглашение о прекращении войны. При этом, по его словам, главным вызовом остается достичь договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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