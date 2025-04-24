"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

Главные тезисы Трампа:
- РФ готова заключить мир, с Украиной ситуация сложнее
- Соглашение уже есть, его должны принять воюющие стороны
Президент США Дональд Трамп завил, что Кремль якобы готов заключить соглашение о прекращении войны. По его словам, главная проблема — договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава Белого дома утверждает, что Москва готова к переговорам, но для достижения мира нужно найти общий язык с Зеленским, что якобы чрезвычайно трудно.
"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Теперь нам нужно прийти к соглашению с Зеленским. Я думал, с ним будет легче договориться, но это оказалось сложнее", — сказал Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете.
Президент США выразил сдержанный оптимизм по поводу мирных переговоров.
"Ничего, все в порядке. Я думаю, что мы уже имеем соглашение с двумя воюющими сторонами. Я надеюсь, они его примут", — заявил он.
Кроме этого, Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война не началась бы, если бы он был президентом, и добавил, что каждую неделю погибают от трех до пяти тысяч солдат с обеих сторон, поэтому завершение войны - это вопрос человечности.
Смотрите видео - Трамп рассказал о ходе мирных переговоров:
Мирные переговоры и заявления Трампа
Как писал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговорного процесса по прекращению войны в Украине. Американский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении.
Сам Трамп заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.
Также Трамп сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров.
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