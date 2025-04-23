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"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

Руслана Заклинская
23 апреля 2025, 23:55
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Трамп не просит Киев признавать Крым российским, а призывает обе стороны сесть за стол переговоров, заявила спикер Белого дома.
'Терпение заканчивается': в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу
Трамп разочарован темпами переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Ливитт:

  • Трамп разочарован темпами переговоров по прекращению войны в Украине
  • Зеленский движется в неправильном направлении
  • Трамп не просит Украину признавать Крым частью России, а хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговорного процесса по прекращению войны в Украине. Американский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ї, пишет Reuters.

Ливитт отметила, что терпение президента США "исчерпывается", ведь Трамп стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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"Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны хотели этого. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", - сказала она.

При этом Ливитт отвергла предположение, что Трамп якобы требует от Украины уступок в виде признания Крыма частью России.

"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны уйти немного недовольными", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Также Ливитт раскритиковала подход президента Зеленского к переговорам, обвинив его в попытке "вести эти мирные переговоры через прессу". По ее мнению, подобная публичность "неприемлема" для президента.

"Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", - добавила она.

Обещания Трампа, инфографика о Трампе
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и вопрос Крыма - новости по теме

Как сообщал Главред, США продвигают мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России и "замораживание" линии фронта. Согласно этому плану, также рассматривается возможность смягчения санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что среди предложений США есть прекращение огня, территориальные уступки и отказ от вступления в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Крым - это часть Украины, поэтому Киев никогда не признает его аннексии.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон, где планировались переговоры по завершению войны. Как сообщает CNN, причиной этого стало то, что украинская сторона отказалась поддержать ключевой пункт плана Дональда Трампа - признание российского контроля над Крымом.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, заявив, что утверждения Зеленского о юридическом непризнании Крыма как части РФ являются "очень вредными" для мирных переговоров. В своем посте на Truth Social Трамп отметил, что Крым "был потерян еще много лет назад" при президенте Обаме и теперь "не является предметом обсуждения".

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Кто такая Кэролайн Ливитт?

Кэролайн Ливитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Ливитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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