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РФ готова "мгновенно прекратить войну" при одном условии - что придумали в Кремле

Юрий Берендий
23 апреля 2025, 21:22
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В Кремле придумали новый способ "мгновенного окончания войны", который предусматривает отказ Украины от четырех регионов и вывод войск из них.
РФ готова 'мгновенно прекратить войну' при одном условии - что придумали в Кремле
В Кремле назвали условие "мгновенного прекращения войны" против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Песков:

  • Война России против Украины завершится мгновенно, если Киев выведет войска из 4 регионов
  • Отставка Зеленского не является условием России для окончания войны
  • Соглашение подписанное Зеленским может быть обжаловано из-за его "нелегитимности"

Агрессивная война России против Украины может закончиться мгновенно, если Киев выведет свои войска из четырех регионов, статус которых закреплен в российской Конституции по результатам так называемых "референдумов". Об этом заявил в интервью Le Point пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Путина Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. При этом он не указал, что Россия не оккупировала эти регионы полностью и значительная часть указанных областей находится под контролем Сил обороны Украины. Кроме того, эти 4 области включены в Конституцию Украины, которая является международно признанной и регламентирует границы Украины в соответствии с нормами международного права.

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Все четыре региона вошли в состав России по итогам псевдореферендумов, организованных под дулами российских автоматов осенью 2022 года. Мировое сообщество не признает их результаты.

"Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России", - сказал он отвечая на вопрос о том, завершился бы конфликт мгновенно, если бы Киев согласился вывести свои войска с этих территорий.

Издание Le Point напомнило о заявлении специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который отметил, что самым простым путем достижения прекращения огня является признание полного контроля России над четырьмя оккупированными регионами.

"Именно это и сказал [российский президент, диктатор и военный преступник Владимир - ред.] Путин, выступая перед представителями МИД России", - прокомментировал это утверждение Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка президента Украины Владимира Зеленского не является одним из условий России для урегулирования конфликта. В то же время он предположил, что документы, подписанные Зеленским, могут в будущем быть обжалованы.

"Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже в Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность", - сказал Песков.

Песков также отметил, что военный преступник Путин имеет уважение к Дональду Трампу, а оба политика считают отказ от диалога неприемлемым. В то же время, по его словам, несмотря на сближение взглядов в некоторых вопросах, взгляды Путина и Трампа не совпадают во всем.

"Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий", - сказал Песков.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что даже полное согласие Киева на условия Путина и Трампа не будет означать завершение войны в Украине.

Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном ударе по предприятию по производству ударных беспилотников, которое расположено на территории России более чем в тысяче километров от украинской границы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что юридическое непризнание Крыма российским, о котором ранее сказал Владимир Зеленский, якобы затрудняет мирные переговоры. В то же время Трамп подчеркнул, что Украину никто не заставляет признавать Крым частью России.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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