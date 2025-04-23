Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

Военный сказал, что сейчас ситуация напряженная, хотя и стабильная.

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Наступление РФ на Часов Яр / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

Россияне готовятся к наступлению на Часов Яр

Активность атак РФ не уменьшается уже в течение месяца

ВСУ уступают врагу в количестве дронов на оптоволокне

Российские войска готовятся к наступательным действиям в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом рассказал командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар" в эфире Еспресо.

По его словам, у Часового Яра оккупанты постоянно проводят штурмы малыми пехотными группами, готовясь к большим наступательным действиям.

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"Враг пытается проводить штурмовые действия малыми пехотными группами, прокладывая логистические маршруты к нашим позициям. Таким образом они проводят подготовку к наступательным действиям на этом направлении. Активность их атак в районе Часового Яра не уменьшается в течение месяца. Мы держимся, принимаем меры, но ситуация действительно напряженная, хотя и стабильная", - подчеркнул он.

Командир также добавил, что россияне очень активно используют дроны на оптоволокне, а также имеют преимущество в пехоте и технике.

"Мы применяем дроны на оптоволокне только чтобы уничтожать вражескую технику, центры управления, скопления пехоты, особенно, если это операторы дронов. Впрочем, опять же, мы уступаем врагу в количестве дронов на оптоволокне", - подчеркнул военный.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что пользуясь так называемым "пасхальным перемирием", российские войска перебросили из Крыма в Запорожскую область технику и личный состав, фиксируются признаки подготовки к активизации штурмов по всей линии фронта на юге.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты пытаются наступать на Волчанском направлении в Харьковской области. Украинские защитники потеряли определенные позиции.

В то же время, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что вблизи государственной границы на территории Сумской области и на сопредельной территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

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Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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