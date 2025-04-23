"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

Если Украина согласится со всеми требованиями Путина, диктатор не успокоится, говорит Виталий Кулик.

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Война не закончится, если Украина согласится на все условия Путина / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

О чем говорит Виталий Кулик:

РФ требует от Украины пойти на уступки

Уступки Киева не приведут к полноценному мирному договору

Уступки могут привести лишь к снижению интенсивности боев

Война в Украине не закончится, даже если Киев согласится на все условия Путина и Трампа. Об этом в интервью Главреду заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он убежден, что это Россия не успокоится и это не приведет к полноценному мирному договору. Это может лишь снизить интенсивность боевых действий.

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"Таким образом, в отношении Украины будет применен метод "нарезания салями", и Путин будет выдвигать все новые и новые требования. Впрочем, этого может быть достаточно для того, чтобы остановить боевые действия", - сказал Кулик.

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Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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