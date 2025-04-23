'Это не наша война': у Трампа сделали громкое заявление о достижении мира в Украине

Госсекретарь США утверждает, что Россия не способна полностью захватить Украину, как и Украина - освободить все оккупированные территории.

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США не верят в военное решение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

Военное завершение войны невозможно

Если прогресса в переговорах не будет, США сосредоточатся на других глобальных приоритетах

Успех возможен только тогда, когда Россия и Украина сами захотят сблизить позиции

Достижение мирного соглашения между Украиной и Россией до конца недели маловероятно. США не верят, что войну можно завершить военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press.

"Я не знаю, удастся ли до конца недели (достичь мирного соглашения - Главред). Я надеюсь, что мы сможем быстро чего-то достичь. И я все еще надеюсь, что мы сможем что-то сделать, потому что это ужасная война. Но мы должны быть откровенными: не существует военного решения этой войны", - сказал Рубио. видео дня

По его словам, Россия не сможет полностью захватить Украину, как и Украина - оттеснить Россию к границам 2014 года.

Рубио подчеркнул, что для США сейчас критически важно понять реальную позицию России относительно прекращения боевых действий. По мнению госсекретаря, это позволит эффективнее строить дипломатические стратегии для достижения долговременного мира.

"Сейчас мы имеем лучшее представление об этом, поскольку после более трех лет молчания, мы возобновили прямые контакты с российской стороной. Так же мы должны четко понимать позицию Украины и оценить, насколько она отличается от российской. Возможно, эти две стороны даже не находятся в одном "почтовом индексе", настолько далеки их позиции", - пояснил он.

Рубио подчеркнул, что если США придут к выводу, что прогресс невозможен и стороны слишком расходятся, возможно, придется сосредоточиться на других приоритетах, "потому что в мире происходит много важных вещей". Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми к дальнейшему участию, "пока будет реалистичный путь вперед".

"Это не наша война. Мы не начинали ее. Мы пытаемся помочь всем положить ей конец. Возможно, стороны сейчас слишком далеко друг от друга, но я надеюсь, что это не так. Мы должны оставаться оптимистами. И мы должны быть готовы - как и есть - сделать все возможное, чтобы приблизить обе стороны. Надеюсь, нам удастся достичь успеха, но в конце концов это зависит не от нас. Это решение России и Украины. Они должны решить, готовы ли приблизиться друг к другу. И мы должны начать видеть признаки прогресса", - добавил Рубио.

Переговоры в Лондоне 23 апреля - последние новости

Как сообщал Главред, 23 апреля в Лондоне проходят переговоры между Украиной и европейским странами. На них также должны были прибыть представители США, однако их визит отменили.

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне, которые призваны стать очередным шагом в направлении достижения мира. Причиной якобы является позиция Украины, которая категорически отвергла ключевой элемент инициативы администрации Трампа - фактическое признание контроля России над аннексированным Крымом.

В то же время Украина остается преданной мирным усилиям президента США Дональда Трампа по завершению войны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи в Лондоне с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Они обсудили пути достижения справедливого мира и договорились о дальнейших консультациях.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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