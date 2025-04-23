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Дипломаты раскрывают детали плана США: что именно не устраивает Брюссель

Руслан Иваненко
23 апреля 2025, 12:23обновлено 23 апреля, 13:09
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Что не так с новыми мирными инициативами по Украине.
Трамп, евросоюз
ЕС не соглашается на снятие санкций с России / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Читайте в материале:

  • Какое предложение США назвали неприемлемым
  • Почему Европа против снятия санкций
  • Что еще не устраивает Москву в плане Вашингтона

Европейские страны выступают категорически против некоторых пунктов мирного плана, предложенного Соединенными Штатами для урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, одним из наиболее противоречивых предложений является признание незаконной аннексии Крыма Россией - позиция, которая неприемлема как для Европы, так и для Украины.

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"Это шаг, который является невозможным для Европы и Украины", - отмечают источники.

Еще одним неприемлемым условием для ЕС является возможное снятие санкций с России до завершения переговорного процесса.

"Европа решительно против этого", - отмечают европейские дипломаты.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенная в Париже система, разработанная совместно с советником Виткоффом, получила "обнадеживающий прием". Однако, как выяснилось, среди предложений США было и признание аннексии Крыма, что стало "неприемлемым стартовым пунктом" для европейской стороны.

Кроме вопроса Крыма, остаются другие ключевые разногласия - в частности, требование России об отмене санкций ЕС еще до завершения переговоров, против чего Брюссель также "решительно выступает".

Некоторые американские идеи, в свою очередь, могут не устроить Москву. По словам двух дипломатов, Вашингтон не поддерживает российское требование по демилитаризации Украины и не возражает против присутствия европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Киева.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы / Инфографика: Главред

Также сообщается, что Рубио отменил запланированную поездку в Лондон, а встреча, в которой должны были принять участие главы МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии, была отложена.

Переговоры в Лондоне - что известно

Как сообщал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами по завершению российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

Также известно, что США официально хотят признать аннексированный Крым российским и "заморозить" линию фронта в рамках мирного соглашения. Это может произойти в Лондоне.

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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