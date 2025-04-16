Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

США и Украина продолжают работать над соглашением по редкоземельным металлам.

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В ближайшие часы может быть подписано соглашение / Коллаж: Главред, фото: Facebook White House, Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

Украина и США продолжают работать над соглашением по редкоземельным металлам. Уже в ближайшие часы может быть подписана прагматичная юридическая конструкция. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.

Речь идет о документе рабочего характера, который устранит любые неясности относительно того, на что ориентированы и какой темп переговоров видят обе стороны.

"Из-за различных домыслов и мы, и США, находимся под давлением по этому вопросу, и собственно поэтому есть большой интерес определить параметры, которые бы дали возможность нам спокойнее работать дальше. Потому что технической работы остается действительно много. Сейчас есть желание четко подчеркнуть под подпись, что мы видим этот прогресс, базовые параметры и готовы максимально двигаться дальше", - сказал Качка. видео дня

Уже на этой неделе ожидается подведение промежуточного результата переговоров.

"Мы хотим зафиксировать прогресс совместным заявлением или меморандумом о намерениях, чтобы отразить на письме наши достижения. Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляются различные слухи", - отметил он.

Следующий раунд переговоров запланирован на 24 апреля. Работа над соглашением продолжается, поэтому на этой неделе окончательного варианта соглашения не будет.

"Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно доработать, чтобы они были реалистичными и гармоничными", - добавил Качка.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.

Рамочное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашения о ресурсах. Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать.

В Politico сообщили, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой. Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.

Также сообщалось, что Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых - была названа дата. Стала известна дата, когда Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.

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