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США и Китай близки к полному краху экономик: в WP предупредили об опасности

Андрей Ганчук
13 апреля 2025, 15:21
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Пекин теперь абсолютно исключает стабилизацию отношений с Вашингтоном, пишут журналисты.
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США, Китай
Пекин и Вашингтон максимально подняли ставки - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Риск вооруженного конфликта между США и КНР вырос
  • Вашингтон и Пекин рвут связи, которые были предохранителем от войны

Торговая война, которая разразилась между Соединенными Штатами и Китаем, повышает вероятность уже вооруженного конфликта между двумя государствами. Пекин теперь исключает нормализацию отношений с Вашингтоном.

В материале The Washington Post говорится о том, что обе страны близки к экономическому краху и не намерены уступать друг другу.

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"(США и Китай, - ред.) как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру "кто первый струсит" с высокими ставками", - считают журналисты.

Такая ситуация повышает не только угрозу масштабных экономических последствий для всего мира, но и создает риски уже военного конфликта двух держав.

"Пекин терпел повышение тарифов и другие повышения, пока они думали, что у них есть шанс сесть с Трампом и стабилизировать отношения. Теперь это полностью исключено", - полагает руководитель Центра исследования Китая в корпорации Rand.

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Кроме того, в WP указали, что напряженные отношения США и Китая сглаживались потоком торговли и инвестиций, а разрыв таких связей может привести к фундаментальным изменениям в мировой экономике и повысить вероятность реальной войны.

Пошлины США против Китая и реакция Пекина – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на товары более 180 мировых государств. Тариф для Китая составлял 34%.

Уже 9 апреля Трамп приостановил пошлины для стран на 90 дней, однако для Китая пошлины были подняты до 125%. В общем, тариф для Пекина составил 145%.

В ответ Китай решил повысить пошлины на все товары, которые идут из США в КНР, с 84% до 125%. Тарифы должны были вступить в силу 12 апреля.

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Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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экономика пошлины The Washington Post Торговая война США и Китая
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