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Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности

Руслан Иваненко
11 апреля 2025, 13:02
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Кремль использует переговоры для затягивания мирного процесса
Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности
Кремль пытается отвлечь внимание от войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Россия использует переговоры с США для затягивания мирного процесса
  • Украина стремится закупить оружие у США для гарантий безопасности

Россия продолжает использовать переговоры с Соединенными Штатами для затягивания мирного процесса в Украине, что свидетельствует об отсутствии реальных намерений к мирным переговорам. Такие выводы сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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9 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина заинтересована в закупке большого пакета оружия у США, что может стать частью будущего соглашения по полезным ископаемым. Это является частью усилий Украины обеспечить гарантии безопасности и сдержать возможное будущее вторжение России.

Кроме того, Россия продолжает безосновательно обвинять Украину в нарушении режима прекращения огня, несмотря на отсутствие официального соглашения. Это является свидетельством того, как Кремль, вероятно, будет вести себя, если согласится на наземное прекращение огня, на которое уже согласились Украина и США.

Институт изучения войны отмечает:

"Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с США для обсуждения вопросов, не связанных с войной в Украине, даже тогда, когда президент Дональд Трамп продолжает усилия для достижения временного наземного прекращения огня. Переговоры в Стамбуле свидетельствуют о том, что Россия использует дипломатические отношения с США, чтобы отвлечь внимание от войны и скрыть собственную незаинтересованность в продуктивных мирных переговорах".

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры / Инфографика: Главред

В ходе встречи американской и российской делегаций в Стамбуле 10 апреля обсуждались вопросы, связанные со стабильностью дипломатических отношений и банковского обслуживания для двусторонних представительств. После встречи в Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за политики России, которая ограничивает возможности посольства США в Москве нанимать местный персонал. Россия, в свою очередь, отметила, что двусторонние переговоры не будут включать вопрос Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по словам политолога Игоря Рейтеровича, президент США имеет определенный главный страх. Отмечалось, что Дональд Трамп демонстрирует снисходительное отношение к Владимиру Путину. Эксперт объяснил причины такой благосклонности со стороны Трампа к российскому лидеру.

Также политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США придумали, как добить режим РФ. В России уже многие компании закрылись с минусом, объясняет он.

Кроме того, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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