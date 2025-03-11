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Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить

Юрий Берендий
11 марта 2025, 22:40
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Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным и подчеркнул, что согласие РФ на прекращение огня будет означать приближение урегулирования войны в Украине.
Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить
Трамп сделал заявление о новых переговорах с Путиным / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

  • Переговоры с Путиным состоятся на этой неделе
  • Согласие РФ на прекращение огня уже на 75% приблизит урегулирование войны

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия согласится на предложение о прекращении огня и анонсировал новые переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне.

Переговоры Трампа и Путина

"Я поговорю с Путиным на этой неделе. Я надеюсь, он (Путин - ред.) тоже согласится (на прекращение огня в Украине, - ред.), и это уже будет 75% к урегулированию войны. Я надеюсь на полное прекращение огня в ближайшие дни", - заявил президент США Дональд Трамп.

видео дня

Смотрите видео заявления Трампа о переговорах с Путиным:

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить
Фото: скриншот

Что будет, если Россия откажется от прекращения огня

Президент США также подтвердил, что американские представители встретятся с российской стороной "в среду или четверг", чтобы предложить им режим прекращения огня.

Отвечая на вопрос о возможном отказе России, Трамп заявил: "Мы просто продолжим воевать".

Как отреагировали в России

Тем временем в МИД России не исключают контактов с представителями США в ближайшие дни, реагируя на переговоры между Вашингтоном и Киевом в Саудовской Аравии, сообщает Sky News.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 февраля 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Трамп и Путин имеют давнюю историю общения и неоднократно встречались в прошлом. Однако для Украины главным вопросом остается обсуждение российской агрессии и возможных путей ее завершения. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, комментируя вероятность договоренностей между Трампом и Путиным без привлечения Киева.

Горбач также отметил, что Трамп неоднократно подчеркивал необходимость немедленного прекращения огня в Украине, однако остаётся неизвестным, сможет ли он добиться остановки боевых действий со стороны России и Украины и какие механизмы могут гарантировать долговременное перемирие.

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Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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Дональд Трамп Трамп новости Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
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