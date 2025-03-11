'Мяч на стороне России': лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

ЕС готов присоединиться к мирным переговорам между Украиной и Россией вместе с международными партнерами.

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ЕС готов сыграть свою роль в переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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ЕС готов сыграть свою роль в переговорах

ЕС приветствует предложение о временном прекращении огня

Теперь "мяч" на стороне России

Европейский Союз готов в полной мере присоединиться к будущим мирным переговорам между Украиной и Россией вместе с международными партнерами. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС приветствует результаты переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии, в частности предложение о временном прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и военной помощи со стороны США.

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"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила президент Еврокомиссии.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США и Украина сделали важный шаг к миру.

"И Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира", - добавил он.

Великобритания

Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил Дональда Трампа и Владимира Зеленского с "выдающимся прорывом" в переговорах о мире. Он подчеркнул, что Россия должна согласиться на прекращение огня и остановить боевые действия.

"Это важный момент для мира в Украине. Теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь прочного и безопасного мира", - написал Сармер в X.

Также Стармер созывает мировых лидеров в субботу, чтобы обсудить дальнейшие шаги для установления мира.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку договоренностям, которых достигли Украина и США во время переговоров в Джидде. Он подчеркнул, что Франция поддерживает идею введения 30-дневного режима прекращения огня.

"Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, который подкрепляется надежными гарантиями безопасности для Украины", - отметил он в X.

Латвия

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал "положительные итоги" переговоров между США и Украиной и решение о восстановлении помощи в сфере безопасности и обмена разведданными.

"Украина продемонстрировала настоящую готовность к справедливому и длительному миру. И действительно - сейчас мяч на стороне России", - написал он в X.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина вновь продемонстрировала свою готовность искать справедливый и прочный мир на переговорах с США.

"Теперь Россия должна ответить. Обеспечение гарантий мира и безопасности будет ключевым приоритетом будущего", - отметил он.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - главное

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и США. Украина и США согласовали 30-дневное прекращение огня, которое может быть продлено по взаимному согласию. Реализация инициативы зависит от соответствующих действий России.

Также США возобновляют обмен разведданными и помощь Украине в сфере безопасности.

Президент Зеленский заявил, что Украина предложила три ключевых шага на переговорах с США: тишина в небе, тишина на море и меры установления доверия. По его словам, успех 30-дневного прекращения огня зависит от России.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на согласие России о прекращении огня после переговоров в Саудовской Аравии. Он подтвердил готовность пригласить Владимира Зеленского в Белый дом и отметил, что США встретятся с представителями РФ в ближайшее время.

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Кто такая Урсула фон дер Ляйен? Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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