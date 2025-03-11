Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

Руслана Заклинская
11 марта 2025, 22:32
138
ЕС готов присоединиться к мирным переговорам между Украиной и Россией вместе с международными партнерами.
'Мяч на стороне России': лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США
ЕС готов сыграть свою роль в переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • ЕС готов сыграть свою роль в переговорах
  • ЕС приветствует предложение о временном прекращении огня
  • Теперь "мяч" на стороне России

Европейский Союз готов в полной мере присоединиться к будущим мирным переговорам между Украиной и Россией вместе с международными партнерами. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС приветствует результаты переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Саудовской Аравии, в частности предложение о временном прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и военной помощи со стороны США.

видео дня

"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила президент Еврокомиссии.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США и Украина сделали важный шаг к миру.

"И Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира", - добавил он.

Великобритания

Премьер Великобритании Кир Стармер поздравил Дональда Трампа и Владимира Зеленского с "выдающимся прорывом" в переговорах о мире. Он подчеркнул, что Россия должна согласиться на прекращение огня и остановить боевые действия.

"Это важный момент для мира в Украине. Теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь прочного и безопасного мира", - написал Сармер в X.

Также Стармер созывает мировых лидеров в субботу, чтобы обсудить дальнейшие шаги для установления мира.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку договоренностям, которых достигли Украина и США во время переговоров в Джидде. Он подчеркнул, что Франция поддерживает идею введения 30-дневного режима прекращения огня.

"Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и длительному миру, который подкрепляется надежными гарантиями безопасности для Украины", - отметил он в X.

Латвия

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал "положительные итоги" переговоров между США и Украиной и решение о восстановлении помощи в сфере безопасности и обмена разведданными.

"Украина продемонстрировала настоящую готовность к справедливому и длительному миру. И действительно - сейчас мяч на стороне России", - написал он в X.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина вновь продемонстрировала свою готовность искать справедливый и прочный мир на переговорах с США.

"Теперь Россия должна ответить. Обеспечение гарантий мира и безопасности будет ключевым приоритетом будущего", - отметил он.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - главное

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и США. Украина и США согласовали 30-дневное прекращение огня, которое может быть продлено по взаимному согласию. Реализация инициативы зависит от соответствующих действий России.

Также США возобновляют обмен разведданными и помощь Украине в сфере безопасности.

Президент Зеленский заявил, что Украина предложила три ключевых шага на переговорах с США: тишина в небе, тишина на море и меры установления доверия. По его словам, успех 30-дневного прекращения огня зависит от России.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на согласие России о прекращении огня после переговоров в Саудовской Аравии. Он подтвердил готовность пригласить Владимира Зеленского в Белый дом и отметил, что США встретятся с представителями РФ в ближайшее время.

Читайте также:

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Франция новости Великобритании Урсула фон дер Ляйен Польша Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:35Война
США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

23:32Украина
Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говорить

22:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

Последние новости

23:35

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:32

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

23:20

"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

23:03

"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

22:41

Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
22:40

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говоритьВидео

22:33

РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

22:32

"Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

22:27

В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

Реклама
22:09

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

22:03

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

21:31

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:26

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:25

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

21:22

Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

21:10

"Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

21:09

"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

21:02

"Украина готова к миру": Зеленский сделал заявление о переговорах с США

20:57

Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

20:40

У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

Реклама
20:20

Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

20:10

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились: все подробности

20:01

"Не имею желания спорить": Вэнс прокомментировал участие брата в войне в Украине

20:00

Встреча в Саудовской Аравии и удар по Москве: главные новости Украины (дайджест)

19:58

Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: понадобится лишь крышка от кастрюли

19:40

Украину накрывают дожди и сильный ветер: где объявили штормовое предупреждение

19:23

В центре Ивано-Франковска прогремели взрывы: что известно о жертве и пострадавших

19:10

Как в РФ очумели от массированной атаки украинских дроновмнение

18:50

В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

18:50

Украину ждут сложные полгода, отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО – МаломужВидео

18:40

Торговая война с Оттавой: Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады

18:22

Эксперты рекомендуют раз в неделю перезагружать роутер: в чем причина

17:52

Слышали почти все: почему чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться

17:36

Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

17:22

Рис будет рассыпчатым, как в ресторане: женщина рассказала об 1 секретном шаге

17:16

Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

17:12

"Он хочет уничтожить Европу": раскрыты детали плана Трампа по России и УкраинеВидео

17:06

"Трамп подчиняется Путину": Жданов объяснил, что изменит встреча лидеров США и РФВидео

17:03

Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине возрастут

16:57

В Украине резко подешевела гривня: курс валют в банках

Реклама
16:40

"Вопреки всему": Валерий Залужный показал новое сэлфи с женой

16:17

Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

16:00

Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над УкраинойВидео

15:54

Почему потеют руки, когда мы нервничаем: ученые дали неожиданный ответ

15:51

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

15:40

Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

15:28

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

15:20

Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

15:15

"Он вышел в тираж": в РФ Киркорова назвали павлином и предрекли забвение

15:07

Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять