Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

У Зеленского прокомментировали встречу Украины и США в Саудовской Аравии.

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Переговоры в Саудовской Аравии завершились / Коллаж: Главред, фото: ОП, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Ермака:

Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине

Лидеры обеих стран согласились подписать соглашение о минеральных ресурсах Украины

Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по результатам встречи в Джидде.

Глава ОП подчеркнул, что Украина и США сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине.

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По его словам, представители стран высоко оценили храбрость украинского народа и согласились, что сейчас пришло время начать процесс установления прочного мира.

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", - написал Ермак.

Соединенные Штаты пообещали со своей стороны "довести до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Кроме того, Украина хочет не только введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, но и обмена военнопленными, освобождения удерживаемых гражданских лиц и возвращения принудительно перемещенных украинских детей.

Он добавил, что у Трампа немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.

Ермак заверил, что обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

В конце президенты двух стран согласились подписать соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии - главное

Напомним, 11 марта в Джидде стартовали переговоры делегаций Украины и США. Во главе делегаций были глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта была "продуктивной" и имела положительный результат.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинской делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Глава страны отметил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия. Украина поддержала предложение Вашингтона установить полное прекращение огня на 30 дней.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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