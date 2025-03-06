Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

В ближайшие дни ситуация со сделкой может продвинуться.

https://glavred.info/war/uslovie-podpisaniya-soglasheniya-ssha-trebuyut-ot-ukrainy-bystrogo-prekrashcheniya-ognya-10645217.html Ссылка скопирована

Соглашение о редкоземельных металлах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

США готовы завершить работу над соглашением об ископаемых

Для этого нужно, чтобы Зеленский стал на путь к перемирию и переговорам с РФ

Президент США Дональд Трамп хочет связать соглашение о добыче полезных ископаемых с требованием прекратить огонь в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что США дали понять, что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится стать на путь к перемирию и переговоров со страной-агрессором Россией.

видео дня

Кроме того, собеседники издания отметили, что это - единственная причина, по которой соглашение между Украиной и США все еще не подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности заключить соглашение.

По словам источников издания, в ближайшие дни ситуация с соглашением может продвинуться. Но позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

Соглашение об ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых - что известно

Как сообщал Главред, после скандальной встречи президентов США и Украины, Дональд Трамп все же не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

В то же время, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США может быть подписано в ближайшее время.

Читайте также:

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред