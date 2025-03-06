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Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

Мария Николишин
6 марта 2025, 20:31
331
В ближайшие дни ситуация со сделкой может продвинуться.
Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня
Соглашение о редкоземельных металлах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

  • США готовы завершить работу над соглашением об ископаемых
  • Для этого нужно, чтобы Зеленский стал на путь к перемирию и переговорам с РФ

Президент США Дональд Трамп хочет связать соглашение о добыче полезных ископаемых с требованием прекратить огонь в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что США дали понять, что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится стать на путь к перемирию и переговоров со страной-агрессором Россией.

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Кроме того, собеседники издания отметили, что это - единственная причина, по которой соглашение между Украиной и США все еще не подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности заключить соглашение.

По словам источников издания, в ближайшие дни ситуация с соглашением может продвинуться. Но позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня
Соглашение об ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых - что известно

Как сообщал Главред, после скандальной встречи президентов США и Украины, Дональд Трамп все же не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

В то же время, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США может быть подписано в ближайшее время.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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