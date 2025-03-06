Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

Ключевые тезисы:
- США готовы завершить работу над соглашением об ископаемых
- Для этого нужно, чтобы Зеленский стал на путь к перемирию и переговорам с РФ
Президент США Дональд Трамп хочет связать соглашение о добыче полезных ископаемых с требованием прекратить огонь в Украине. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что США дали понять, что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится стать на путь к перемирию и переговоров со страной-агрессором Россией.
Кроме того, собеседники издания отметили, что это - единственная причина, по которой соглашение между Украиной и США все еще не подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности заключить соглашение.
По словам источников издания, в ближайшие дни ситуация с соглашением может продвинуться. Но позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.
Соглашение об ископаемых - что известно
Как сообщал Главред, после скандальной встречи президентов США и Украины, Дональд Трамп все же не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.
В то же время, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США может быть подписано в ближайшее время.
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Издание Bloomberg
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