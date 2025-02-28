В Белом доме не исключают подписания с Украиной соглашения о недрах – Reuters

Что известно:
- Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение с Зеленским
- Трамп почувствовал "неуважение" из-за "риторики и поведения" Зеленского
Президент США Дональд Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил один из неназванных чиновников Белого дома в комментарии агентству Reuters.
По словам представителя Белого дома, Трамп почувствовал "неуважение" к себе из-за "риторики и поведения" Зеленского.
Он добавил, что президент США не исключает возможности заключения соглашения с Украиной.
Но перенос даты встречи зависит от украинцев, пока Зеленский еще находится в стране, приводит слова представителя Белого дома Reuters.
Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.
Как сообщал Главред, встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом. Во время беседы украинский лидер упрекнул, что вице-президента Джей Ди Венс говорил, что будет "говорить о войне громко", но его перебил Трамп.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.
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