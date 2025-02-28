Скандал в Овальном кабинете: что не поделили Зеленский и Трамп

Во время беседы президенты устроили перепалку.

https://glavred.info/politics/skandal-v-ovalnom-kabinete-chto-ne-podelili-zelenskiy-i-tramp-10643645.html Ссылка скопирована

Зеленский Трамп / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

О чем спорили Зеленский и Трамп

В чем Трамп упрекает Украину

Совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и представителей США закончилась яростной перепалкой.

Во время беседы украинский лидер упрекнул, что вице-президента Джей Ди Венс говорил, что будет "говорить о войне громко", но его перебил Трамп.

видео дня

"Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде", - заявил Трамп уже откровенно перебивая Зеленского и не давая ему ответить.

"Нет-нет-нет, Вы уже многое сказали. Ваша страна в большой беде. Вы не выигрываете, вы не выигрываете это. У вас есть отличный шанс, благодаря нам, - заявил Трамп.

Такие слова президента США возмутили Зеленского.

"Мы стоим, господин президент, мы стоим крепко в нашей стране. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны, - сказал Зеленский.

Трамп в очередной раз напомнил о помощи, которую США передавали Украине.

"Вы не были одни. Мы дали вам руками этого тупого президента 350 миллиардов долларов, мы дали вам военное оборудование...

"Вам нужно спрашивать с вашего президента", - парировал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.

Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред