Скандал в Овальном кабинете: что не поделили Зеленский и Трамп

Вы узнаете:
- О чем спорили Зеленский и Трамп
- В чем Трамп упрекает Украину
Совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и представителей США закончилась яростной перепалкой.
Во время беседы украинский лидер упрекнул, что вице-президента Джей Ди Венс говорил, что будет "говорить о войне громко", но его перебил Трамп.
"Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде", - заявил Трамп уже откровенно перебивая Зеленского и не давая ему ответить.
"Нет-нет-нет, Вы уже многое сказали. Ваша страна в большой беде. Вы не выигрываете, вы не выигрываете это. У вас есть отличный шанс, благодаря нам, - заявил Трамп.
Такие слова президента США возмутили Зеленского.
"Мы стоим, господин президент, мы стоим крепко в нашей стране. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны, - сказал Зеленский.
Трамп в очередной раз напомнил о помощи, которую США передавали Украине.
"Вы не были одни. Мы дали вам руками этого тупого президента 350 миллиардов долларов, мы дали вам военное оборудование...
"Вам нужно спрашивать с вашего президента", - парировал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.
Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.
Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".
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