'Мы не можем делить все 50 на 50': Зеленский раскрыл детали соглашения с США

Первое соглашение по металлам между Украиной и США не предусматривало никаких гарантий безопасности, поэтому оно не было подписано, отметил Зеленский.

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Соглашение между Украиной и США - Зеленский впервые раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Недавно между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспыхнул конфликт после отказа Украины от сделки по редкоземельным ископаемым. Украинский президент объяснил, что никакого скандала нет. По его словам, первое предложение предусматривало разделение ресурсов 50 на 50, и он отказался от таких условий, не позволив министру подписать соглашение. Об этом он сообщил в рамках форума "Украина. Год 2025".

По его словам, Украина в рамках соглашения с США по редкоземельным металлам требует взамен гарантий безопасности.

"Это неотъемлемая часть диалога по этому соглашению. И мы готовы. Давайте говорить о нефти, давайте говорить о газе. Вы добываете - мы делимся, вы приоритет номер один. Но сделайте все, чтобы остановить врага и чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, остановите, заставьте Путина. Туда, как вы знаете, это входил пакет сдерживания - оружие, ПВО. Я хочу подчеркнуть: это было комплексное предложение. Нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление украинской армии, и укомплектование наших военных, и ПВО - 100% защита неба над Украиной", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что в первом соглашении, которое получила Украина со стороны США не было указано никаких гарантий безопасности.

"Здесь не было никакого скандала, просто оно не соответствует запросу. Вопрос о том, что "50 на 50, давайте все делить". Вот так первое соглашение выглядело, и я сказал, что я не пойду на это и не дам министрам подписать это. (...) Это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы стоял вопрос "давайте делить 50 на 50, в том числе то, что оккупировано, мы вам помогаем - тогда это предметный разговор", - подчеркнул глава госдепа.

Он отметил, что во втором варианте соглашения уже появилась сумма в 500 млрд. Тогда стало очевидным, что все предыдущие сигналы от США касались именно долга, и что таким образом Украина должна его признать.

Украина не считает ни $500 млрд, ни $100 млрд долгом, поскольку эти средства были предоставлены США в виде грантов, а не кредитов. Владимир Зеленский отметил, что Украина договаривалась о безвозвратной помощи, и это соглашение было согласовано с Джо Байденом.

"В соглашении есть, что на каждый доллар помощи США Украина должна вернуть два, это написано там. Я это подчеркнул красным. Для понимания, это 100% кредит", - сказал он.

Он также поднял вопрос о продаже американского оружия другим странам, таким как Израиль, Катар и ОАЭ, указав на различие в подходах к финансированию оборонной поддержки

"Я хочу диалога с Президентом Трампом. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, - резюмировал президент Зеленский.

Что известно о добывающем потенциале Украины / Инфографика: Главред

Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США могут в ближайшее время заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых, и сейчас документ находится на стадии согласования. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Однако предложенный Вашингтоном вариант соглашения не устраивает Киев, поскольку условия невыгодны - США требуют больше, чем Украина потратила на оборону. Президент Владимир Зеленский не поддерживает такой формат сотрудничества, о чем сообщает CNN.

В ответ Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения, который предусматривает существенное уменьшение размера фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов. Зеленский также стремится к встрече с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. По данным NV, документ уже передан спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев направляется в Вашингтон для переговоров.

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