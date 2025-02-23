'Хочу, чтобы он был на нашей стороне': Зеленский сказал, чего ждет от Трампа

Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине, считает Зеленский.

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Трамп хочет завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

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Зеленский верит, что Трамп поможет завершить войну в Украине

Президент Украины ждет от Штатов гарантий безопасности

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

Глава Украины верит, что Трамп действительно поможет положить конец войне, которую начала страна-агрессор Россия.

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"Я очень хочу, чтобы Трамп был на нашей стороне, чтобы это не была медиация", - отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что ожидает от Штатов гарантии безопасности.

"Это было указано в Плане победы Украины. Наша страна должна быть сильной за столом переговоров. Поэтому нужны гарантии безопасности... Я бы хотел поговорить с ним о присутствии контингента по завершении горячей фазы войны", - сказал президент.

Зеленский объяснил, что гарантиями безопасности для Украины могут быть экономические соглашения над чем сейчас работают стороны.

Также Зеленский напомнил, что Украина получает помощь от США в рамках решений предыдущей администрации. Так, Украина получила 100 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов. Президент подчеркнул именно эту сумму а не 350, как говорил Дональд Трамп. Следующие 100 миллиардов Украина получила от Европы и других стран-союзников.

Зеленский о Трампе - смотрите видео:

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