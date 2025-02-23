Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

РФ хочет изготовить больше боеприпасов, чем страны Европы.
Россия готовится к продолжению войны и планирует изготовить большое количество артиллерийских боеприпасов, мин крупного калибра и ракет большой дальности. Об этом сообщает руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
Только артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра оккупанты хотят изготовить в 2025 году более 7 миллионов.
"В этом Россия соревнуется и понимает, что она производит больше, чем вместе страны Европы. Производство боеприпасов, ракет большого действия. В этом году предполагается производство 3 тысяч. Это те ударные средства вооружения, которые ежедневно уничтожают нашу инфраструктуру", - сказал Иващенко.
видео дня
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред