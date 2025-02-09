"КНДР будет поддерживать РФ": Ким Чен Ын цинично прокомментировал войну в Украине

Что сказал Ким Чен Ын:
- КНДР будет неизменно "поддерживать и поощрять справедливое дело" российской армии
- Ядерные силы КНДР предназначены для реального боевого применения
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне в Украине и назвал войну "справедливым делом российской армии". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления северокорейских СМИ.
"Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - заявил Ким.видео дня
Как пишет Yonhap, Ким также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой", а предназначено для боевого применения против врагов КНДР.
"Наши ядерные силы - это не то, что можно рекламировать, чтобы заслужить признание от кого-либо, и даже не разменная монета, которую можно обменять на простую сумму денег. Ядерные силы нашей страны неизменно предназначены для реального боевого применения в попытке быстро пресечь источник любой попытки вторжения со стороны враждебных сил", - приводит заявление Кима северокорейское информагентство KCNA.
Участие войск КНДР в войне против Украины - что известно
Напомним, как сообщал Главред, разведка Южной Кореи заявила, что с середины января северокорейские военные, которые были развернуты для поддержки войны России против Украины, вероятно, не участвовали в боях на Курском направлении РФ.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.
В то же время, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.
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Кто такой Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.
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