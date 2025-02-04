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Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 13:55
2871
Северокорейцы могут вернуться после получения дополнительной подготовки.
Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали
Куда делись войска КНДР с фронта / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевые тезисы Коваленко:

  • Куда делись войска КНДР с фронта
  • В СНБО дали прогноз событий на фронте

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

"Пока нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовские военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают", - отметил он.

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Также стало известно, что войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь. Украинские и американские официальные лица сообщили, что северокорейцы могут вернуться после получения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких тяжелых потерь.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Южной Корее объяснили причину, почему солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине. Ведомство подтвердило, что одной из причин отсутствия северокорейских войск на Курщине - большие потери.

Впоследствии в ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко объяснил, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.

В ЦПИ также рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине. Андрей Коваленко сообщил, что сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий. Для Ким Чен Ына "большой проблемой" является то, что солдаты КНДР попали в плен.

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