Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

Ключевые тезисы Коваленко:
- Куда делись войска КНДР с фронта
- В СНБО дали прогноз событий на фронте
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.
"Пока нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовские военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают", - отметил он.видео дня
Также стало известно, что войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь. Украинские и американские официальные лица сообщили, что северокорейцы могут вернуться после получения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких тяжелых потерь.
Войска КНДР в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Южной Корее объяснили причину, почему солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине. Ведомство подтвердило, что одной из причин отсутствия северокорейских войск на Курщине - большие потери.
Впоследствии в ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко объяснил, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.
В ЦПИ также рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине. Андрей Коваленко сообщил, что сейчас они проводят с российскими командирами и своими офицерами "работу над ошибками", чтобы улучшить тактику действий. Для Ким Чен Ына "большой проблемой" является то, что солдаты КНДР попали в плен.
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