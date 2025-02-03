Зеленский назначил заседание СНБО и назвал дату

Главное из заявления Зеленского:
- Армию ждут изменения
- Заседание СНБО состоится 4 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу модернизации армии. На вторник, 4 февраля, назначено заседание Совета национальной безопасности и обороны.
В ходе своего традиционного вечернего обращения в понедельник, 3 февраля, он рассказал о том, что поговорил с Сырским относительно модернизации украинской армии.
На 4 февраля назначено заседание СНБО, в рамках которого будут приняты решения.
"Армия должна быть современной. И главное - ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы. И еще одно. На завтра назначил заседание СНБО", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Реформа Сил обороны Украины – что об этом известно:
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что на Ставке верховного главнокомандующего обсуждался вопрос реформы армии. В частности – формирование корпусов ВСУ.
"Среди вопросов - формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины. Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", - говорил президент.
Командующий Сухопутными войсками и ОСГВ Хортица Михаил Драпатый будет внедрять реформу Сил обороны, отметил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. В интервью Главреду он выразил надежду, что благодаря изменениям в структуре обороны Драпатому удастся стабилизировать фронт.
Кто такой Михаил Драпатый?
Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.
ВСУ перейдут на новую систему и будут создавать корпуса, сказал Владимир Зеленский 3 февраля. Нужно обеспечить устойчивость на передовой и эффективные удары по оккупантам для того, чтобы были успешные переговоры.
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