В ВСУ формируют корпуса: Зеленский объявил о модернизации армии

Есть конкретика по формированию корпусов в ВСУ, отметил президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/v-vsu-formiruyut-korpusa-zelenskiy-obyavil-o-modernizacii-armii-10634738.html Ссылка скопирована

Украина масштабирует боевые бригады и армейский опыт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы Зеленского:

Модернизация армейской системы не имеет альтернатив

В Украине масштабируют боевые бригады, есть конкретика по формированию корпусов в ВСУ

Кабмин должен предоставить отчет по программам, которые временно потеряли американскую поддержку

В Украине масштабируют боевые бригады и армейский опыт. Обсуждается формирование корпусов в ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент провел Ставку, на которой главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ходе боевых действий в Донецкой области, Харьковской области и операции на Курщине. Одним из ключевых вопросов было формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины.

видео дня

"Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем. На основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, модернизация армейской системы не имеет альтернатив", - заявил Зеленский.

Министр обороны доложил президенту о прогрессе в сотрудничестве с международными партнерами. Кроме этого, Зеленский провел совещание с дипломатами Офиса президента и Министерства иностранных дел, во время которого обозначили планы международной деятельности на февраль. Ключевыми задачами для дипломатов, по словам президента, остаются сохранение единства среди партнеров и координация на европейском направлении.

"Всем на континенте не стоит забывать: если глобальные вопросы будут решаться без Европы, то это будет оставлять Европу с такими решениями, которые большинству европейцев могут точно не понравиться. Это касается, в частности, и вопросов войны и мира - войны, которую начала Россия, и мира, к которому мы должны принудить Россию все вместе. Должны вместе делать больше и для обороны, и для экономического роста", - подчеркнул глава государства.

Приостановлены программы поддержки от США

Кроме этого, Зеленский поручил Кабинету Министров предоставить отчет по программам, которые потеряли американскую поддержку USAID. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба вместе с другими чиновниками сейчас определяют, какие именно программы оказались без американского финансирования.

"Почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через различные организации. Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер - от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", - отметил президент.

Зеленский также уточнил, что программы, которые остались без поддержки USAID, не были государственным делом, но чиновники предоставят всю необходимую информацию для дальнейших шагов. По его словам, приоритетными являются программы, касающиеся детей, ветеранов и защиты критической инфраструктуры.

Пауза в помощи от США - последние новости

Напомним, 23 января Госдеп США приостановил большинство программ иностранной помощи на 90 дней, в том числе и финансирование для Украины. Это решение временно замораживает уже одобренные проекты, среди которых помощь Украине.

После этого Зеленский заявил, что военная помощь Украине не остановлена. Хотя некоторые программы помощи могут быть сокращены, военная поддержка продолжается, отметил президент Украины.

Как сообщал Главред, президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не влияет на военную помощь Украине. Контракты на производство оружия для Украины и запланированные поставки со складов США остаются в силе.

Читайте также:

Что такое USAI? Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI - это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред