'Украину заставили': Зеленский сделал жесткое заявление о Будапештском меморандуме

Зеленский раскрыл детали переговоров с Дональдом Трампом и объяснил свою позицию относительно Будапештского меморандума и ядерного разоружения Украины.

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Зеленский сделал заявление о ядерном оружии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Зеленский:

Отдавать ядерное оружие без существенных гарантий безопасности "тупо и безответственно"

США и Россия давили на Украину, чтобы забрать ядерное оружие

Украина не должна была отдавать свое ядерное оружие согласно Будапештскому меморандуму для того, чтобы не получить войну на своей территории в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

По словам Зеленского, во время переговоров с Дональдом Трампом он объяснил свою позицию относительно Будапештского меморандума.

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"Моя позиция, наверное, она отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой", - сказал президент.

По его мнению, Украина не должна была отдавать собственное ядерное вооружение.

"Америка в то время и Россия объединены (в стремлении забрать ядерное оружие у Украины - ред.) и заставили Украину отдавать ядерное оружие. Я считаю, что это было как минимум опасно поменять (ядерное оружие - ред.) ни на что", - подчеркнул он.

Президент отметил, что ядерное оружие следовало обменять на настоящие гарантии безопасности, и тогда такой гарантией было НАТО. По его словам, сегодня это также только НАТО. В военное время важна сильная армия, а в мирное время - членство в Альянсе.

"То есть, если я менял бы ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, чем я реально могу остановить любого захватчика, несмотря на его величие, на его территорию, на его армию. А это сильная армия и блок", - подчеркнул Зеленский.

По его словам менять ядерное оружие на отсутствие гарантий безопасности НАТО было "тупо, нелогично и безответственно"

"На нас тогда влияли, на Украину влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать. Но надо уметь отказывать, кстати, особенно, если ты находишься на такой должности как президент той или иной страны", - резюмировал Зеленский.

Во время разговора с Дональдом Трампом Зеленский сделал вывод, что Украина отдала ядерное оружие в обмен на войну

"И он сказал: Так я понимаю, о чем вы говорите", - процитировал Трампа Зеленский.

Какие страны имеют ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, разработка ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО признаны лучшими гарантиями безопасности для Украины, согласно общенациональному опросу, проведенному по заказу Центра "Новая Европа". В то же время оборонный союз с США, размещение европейских войск в Украине или введение миротворцев, вероятно, не смогут должным образом защитить страну.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обсуждение возможного возвращения Украине ядерного оружия "безответственными", выразив возмущение такими идеями, как сообщает Reuters.

Между тем в издании Daily Mail предположили, что США могут рассмотреть возможность предоставления Украине ядерного оружия для обеспечения ее безопасности. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, главная цель Украины - не получение ядерного оружия, а завершение войны и обеспечение стабильной безопасности через устранение России как агрессора.

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Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - Будапештский меморандум - это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

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