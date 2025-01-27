Война забрала известного украинского поэта: на войне погиб талант из Тернополя

В 2023 году вышел в свет его сборник стихов "Вселенная тысячи мечтаний.

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Не стало украинского поэта Микуся / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ЦензорНЕТ

Украина потеряла еще одного героя - война забрала воина 5-й отдельной штурмовой бригады - поэта из Тернополя Михаила Микуся с позывным Небо, сообщает волонтерский проект "Недописанные".

"На войне погиб боец 5 ОШБ, писатель, патриот родом из Тернополя Михаил Микусь, позывной Небо. В 2023 году вышел в свет его сборник стихов "Вселенная тысячи мечтаний. Честь", - говорится в заметке.

Пока обстоятельства смерти не известны, однако, как отметили в медиа "Читомо", Микусь был выпускником факультета филологии и журналистики Тернопольского национального педагогического университета. Кроме этого, часто давал концерты - выступал со стихами и песнями.

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Первый поэтический сборник Микуся "Вселенная тысячи мечтаний" был опубликован в 2023 году.

"Не хочу верить! С Михаилом мы еще не обо всем договорились. Не во всех спектаклях вместе сыграли! Не на все его творческие выступления сумею прийти. Михаил Микусь с февраля 2022-го года выбрал путь воина. А в гражданской жизни невероятно талантливый парень, выступал в Тернополе с концертами, писал стихи, сочинял песни. До службы в Вооруженных силах Украины выбрал себе творческий псевдоним НЕБО. Такой был и у него позывной", - написал журналист "Очевидец Медиа" Авис Винд.

Потери Украины в войне с РФ - что известно

Как сообщал Главред, к сожалению, не так давно в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. Не стало лейтенанта Павла Унгуряна.

Кроме этого, на войне с агрессорами в поселке Ямполь Донецкой области погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января.

Также недавно Украину всколыхнула весть, что на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все". В 2013 году Владимир Рыков стал участником украинской адаптации проекта "Танцуют все" на канале СТБ.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Однако известно, что потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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