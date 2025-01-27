Прочь с Курщины: северокорейские войска могут вернуться домой - эксперт

КНДР меняет стратегию участия в войне против Украины

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Руководство КНДР может принять нестандартное решение / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

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Армия КНДР может вернуться домой

Следующая волна войск КНДР может стать более эффективной

Северокорейские войска, которые смогли выжить в войне против Украины, могут вернуться в КНДР. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Ступак также рассказал о решении руководства КНДР.

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"Для того, чтобы они научили новую партию военнослужащих, которые приедут. Да, возможно они хорошо стреляют. Но с тактикой и стратегией у них очень плохо, она хромает. А те, кто выжили - они получили огромный опыт относительно того, как бороться с украинской техникой, как противодействовать БПЛА. И весь этот опыт попытаются передать новым новобранцам. Чтобы они были уже немного обстреляны, с опытом практическим", - сказал он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ступак отметил, что следующая группа военных из Северной Кореи может быть более подготовленной и эффективной, чем предыдущая.

Войска КНДР на Курщине - что известно

Ранее Главред со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщал, что КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ. Из 11 тыс. солдат КНДР, развернутых на Курщине, около 300 погибли и 2700 были ранены.

Тем временем разведка Великобритании раскрыла проблемы врага на Курщине. Дело в том, что военные КНДР уже буквально заканчиваются.

Кроме этого, военные КНДР боятся попасть в плен. Издание Sky News утверждает, что северокорейцы "скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен".

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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