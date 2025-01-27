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Пьяное ДТП и 4 пострадавших: главу РГА оштрафовали всего на 34 тыс. грн - суд

Даяна Швец
27 января 2025, 17:46обновлено 27 января, 18:49
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Мужчине должно было бы грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.
ДТП, чиновник РГА
Майбоженко лишили водительского удостоверения на 3 года / Колаж: Главред, фото: тг-каналы

О чем речь:

  • Экс-глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко совершил пьяное ДТП
  • Суд оштрафовал чиновника на 34 тыс. грн

За совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Стало известно, что соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими подано в ходе судебного разбирательства. В результате чиновника оштрафовали на 34 тыс. грн, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, но машину вернули.

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"Защитником обвиняемого в ходе судебного разбирательства подано соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, согласно которому стороны обусловили наказание, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в заявлении.

Однако, в свою очередь, Киевская областная прокуратура с решением Броварского горрайонного суда не соглашается. Более того, она будет настаивать на отмене приговора.

"Прокурором подано письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины (обусловленность в нем наказания, которое не предусмотрено санкцией статьи УК Украины и отсутствии оснований для назначения более мягкого наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 69 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Более того, прокурору было отказано исследовать в ходе судебного рассмотрения материалы производства, которые свидетельствуют об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного преступления со стороны обвиняемого.

"Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано. Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", - резюмировали в Киевской областной прокуратуре.

Как известно, 26 апреля пьяный глава РВА влетел в толпу в Броварах. После теста на драгере стало понятно, что количество алкоголя в организме мужчины превышает норму в 11 с половиной раз - 2,31 промилле из 0,2 допустимых. Более того, чиновник ехал на "красный".

Впоследствии правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

ДТП в Украине - что известно

Как писал Главред, 24 января в жутком ДТП погибла известная блогер Анна Жук. Авария произошла на трассе Харьков - Киев.

Впоследствии стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также запрет на управление транспортными средствами до трех лет.

Кроме этого, в начале ноября в ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян. В результате аварии погибли два человека, еще двое пассажиров, которые были на задних сиденьях, сильно травмировались.

Больше важных новостей:

Причины ДТП - что известно

Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что:

  • 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,
  • 27 % - совокупными факторами дороги и водителя,
  • 6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,
  • 3 % - исключительно факторами дороги,
  • 3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,
  • 2 % сугубо факторами транспортного средства
  • 1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства.

Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений.

Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

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