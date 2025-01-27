Пьяное ДТП и 4 пострадавших: главу РГА оштрафовали всего на 34 тыс. грн - суд

О чем речь:
- Экс-глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко совершил пьяное ДТП
- Суд оштрафовал чиновника на 34 тыс. грн
За совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.
Стало известно, что соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими подано в ходе судебного разбирательства. В результате чиновника оштрафовали на 34 тыс. грн, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, но машину вернули.
"Защитником обвиняемого в ходе судебного разбирательства подано соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, согласно которому стороны обусловили наказание, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в заявлении.
Однако, в свою очередь, Киевская областная прокуратура с решением Броварского горрайонного суда не соглашается. Более того, она будет настаивать на отмене приговора.
"Прокурором подано письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствии положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины (обусловленность в нем наказания, которое не предусмотрено санкцией статьи УК Украины и отсутствии оснований для назначения более мягкого наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 69 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.
Более того, прокурору было отказано исследовать в ходе судебного рассмотрения материалы производства, которые свидетельствуют об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного преступления со стороны обвиняемого.
"Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано. Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", - резюмировали в Киевской областной прокуратуре.
Как известно, 26 апреля пьяный глава РВА влетел в толпу в Броварах. После теста на драгере стало понятно, что количество алкоголя в организме мужчины превышает норму в 11 с половиной раз - 2,31 промилле из 0,2 допустимых. Более того, чиновник ехал на "красный".
Впоследствии правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
ДТП в Украине - что известно
Как писал Главред, 24 января в жутком ДТП погибла известная блогер Анна Жук. Авария произошла на трассе Харьков - Киев.
Впоследствии стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также запрет на управление транспортными средствами до трех лет.
Кроме этого, в начале ноября в ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян. В результате аварии погибли два человека, еще двое пассажиров, которые были на задних сиденьях, сильно травмировались.
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Причины ДТП - что известно
Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что:
- 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,
- 27 % - совокупными факторами дороги и водителя,
- 6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,
- 3 % - исключительно факторами дороги,
- 3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,
- 2 % сугубо факторами транспортного средства
- 1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства.
Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений.
Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.
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