Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

Андрей Ганчук
10 декабря 2024, 17:25
411
В Украине не верят в эффективность оборонного союза с США и присутствия европейских войск.
Украина, ядерное оружие
Украине нужно разрабатывать ядерное оружие и постепенно вступать в НАТО - опрос / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что думают Украинцы о гарантиях безопасности:

  • Украине нужны ядерное оружие и НАТО
  • Оборонный союз с США не будет эффективным
  • Войска Европы и миротворцы ООН вряд ли чем-то помогут

Самыми лучшими гарантиями безопасности Украины стали бы разработка ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО. Оборонный союз с США, присутствие европейских войск на украинских территориях или же ввод миротворцев вряд ли защитят государство. Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра Новая Европа.

"Опрошенные украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны", - отметили социологи.

видео дня

Украинцы не верят в оборонный союз с США

Согласно опросу, всего 11,2% респондентов считают, что Украине поможет оборонный союз с США. Полагаться на миротворцев ООН готовы лишь 8,9% опрошенных. Всего 6,4% украинцев верят в эффективность европейских войск на территории украинского государства.

"Нельзя исключать, что на ответы влияло также мнение, насколько та или иная опция вообще реалистична. В любом случае заметно сохранение, так сказать, тенденции на достижение самодостаточности - украинцы на протяжении последних лет главные надежды на безопасность связывали прежде всего с ВСУ, а потом уже с партнерскими возможностями", - указали социологи.

Подчеркивается, что практически одинаковая поддержка курсов на разработку ядерного оружия и движения в НАТО может показывать борьбу в сознании украинцев подхода по усилению безопасности самим государством и верой в коллективную оборону.

Опрос был проведен ООО Инфо Сапиенс по заказу Центра Новая Европа в период с 15 по 27 ноября. При помощи телефонных интервью с использованием компьютера.

Выборка – 1 тысяча респондентов. Погрешность – не более 3,1%.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
У каких стран есть ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерное оружие Украины и вступление в НАТО – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. Вместо этого государство будет работать над тем, чтобы вступить в НАТО.

США не рассматривают вариант с возвращением Украине ядерного оружия, сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Белый дом сосредоточится на максимально возможной помощи Украине в период завершения президентской каденции Джо Байдена.

Украина могла бы получить приглашение в НАТО еще при каденции Байдена, считает Владимир Зеленский. Он анонсировал телефонный звонок Байдену по данному вопросу уже в ближайшее время. С Трампом Зеленский относительно Альянса пока не готов, поскольку пока республиканец не вступил на должность президента США, у него нет нужных рычагов.

Другие новости:

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО социологический опрос война России и Украины Ядерное оружие Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл детали

Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл детали

18:19Политика
Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

17:25Украина
РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе

Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе

Сколько запекать курицу в духовке: важное правило, которое стоит знать всем

Сколько запекать курицу в духовке: важное правило, которое стоит знать всем

Последние новости

18:49

"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

18:25

Свержение режима Асада: эксперт назвал, кто выиграл после смены власти в Сирии

18:19

Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл деталиФотоВидео

18:14

В Сирии назначили временного премьер-министра: что о нем известно

18:07

Что такое "руно": правильное объяснение слова знают единицыВидео

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
17:49

Ситуация для России может ухудшиться: чем закончится для Кремля "потеря" СирииВидео

17:25

Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

17:24

"Путин психанул и полетел "Орешник": эксперт раскрыл причину ракетного удара РФ

17:03

РФ готовится к наступлению: армия Путина стянула 150 тысяч оккупантов

Реклама
16:56

Китай резко обрывает сотрудничество с РФ: экспорт снижается, торговля сжимается

16:45

5 неожиданных способов, как использовать вощеную бумагу: некоторые варианты удивят

16:43

"За что?": путинистка Королева пожаловалась на то, как ее опустила Пугачева

16:36

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:26

Фешн-тренды от украинских звезд: Ефросинина выгуляла лук за 125 тысяч гривен

16:21

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:17

РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшиеВидео

16:17

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

15:49

Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

15:48

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

15:28

Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

Реклама
15:18

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

15:08

Лобовое стекло автомобиля разморозится за секунды: водитель показала гениальный лайфхакВидео

15:00

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

14:56

"Немедленно избавьтесь от нее": девушка показала, что можно найти на елкеВидео

14:45

"Тысяча Зеленского": как получить денежную помощь, если нет приложения "Дія"

14:44

"Разместим и нацелим": Лукашенко рассказал о 30 площадках под "Орешник"

14:35

"Выплата 1000 грн": в Минэкономики рассказали о "раскрытии" банковской тайны

14:23

Водители могут ошибаться: как выбрать лучший держатель для телефона в авто

14:15

Где спрятался лев: только настоящие детективы найдут хищника за 4 секунды

14:04

"Во время репетиции": Ольга Сумская призналась, как решилась на измену мужу

14:01

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

13:52

В случае потери Покровска, армия РФ прорвет еще одну область – военный

13:33

Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

13:33

Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

13:27

Мать-путинистка юмориста Реввы из Донецка жалуется на сына: никому не нужна

13:02

"Так раздражало": Нина Матвиенко была против отношений дочери с Мирзояном

12:50

РФ перебросит авиацию из Сирии на войну против Украины: эксперт предупредил об угрозе

12:43

Даже стирать не нужно: как убрать неприятный запах из тапочек

12:35

Производство РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

12:22

Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

Реклама
12:10

Бейонсе поделилась роскошным фото старшей дочери

11:59

Минобороны отправит на фронт роботизированный комплекс с пулеметом Browning

11:56

4 знака зодиака, которые слишком верны в дружбе и отношениях

11:52

Желанные TAURUS могут появиться уже скоро: неожиданный сценарий описал Гетьман

11:42

Действительно ли армия РФ прорвала границу на Сумщине: в ОВА дали официальный ответ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Козлам - усталость, Змеям - скандалы

11:16

Атака РФ на Покровск неизбежна: в Forbes назвали самый плохой сценарий

11:11

"Зачем была нужна эта война": недовольство в РФ растет - возможен ли протест

10:54

Саратовскую область атаковали БпЛА: под прицелом был военный аэродром

10:42

"Может остановиться сердце": российская актриса-путинистка оказалась в больнице

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять