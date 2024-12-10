Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

В Украине не верят в эффективность оборонного союза с США и присутствия европейских войск.

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Украине нужно разрабатывать ядерное оружие и постепенно вступать в НАТО - опрос / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что думают Украинцы о гарантиях безопасности:

Украине нужны ядерное оружие и НАТО

Оборонный союз с США не будет эффективным

Войска Европы и миротворцы ООН вряд ли чем-то помогут

Самыми лучшими гарантиями безопасности Украины стали бы разработка ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО. Оборонный союз с США, присутствие европейских войск на украинских территориях или же ввод миротворцев вряд ли защитят государство. Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра Новая Европа.

"Опрошенные украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны", - отметили социологи. видео дня

Украинцы не верят в оборонный союз с США

Согласно опросу, всего 11,2% респондентов считают, что Украине поможет оборонный союз с США. Полагаться на миротворцев ООН готовы лишь 8,9% опрошенных. Всего 6,4% украинцев верят в эффективность европейских войск на территории украинского государства.

"Нельзя исключать, что на ответы влияло также мнение, насколько та или иная опция вообще реалистична. В любом случае заметно сохранение, так сказать, тенденции на достижение самодостаточности - украинцы на протяжении последних лет главные надежды на безопасность связывали прежде всего с ВСУ, а потом уже с партнерскими возможностями", - указали социологи.

Подчеркивается, что практически одинаковая поддержка курсов на разработку ядерного оружия и движения в НАТО может показывать борьбу в сознании украинцев подхода по усилению безопасности самим государством и верой в коллективную оборону.

Опрос был проведен ООО Инфо Сапиенс по заказу Центра Новая Европа в период с 15 по 27 ноября. При помощи телефонных интервью с использованием компьютера.

Выборка – 1 тысяча респондентов. Погрешность – не более 3,1%.

У каких стран есть ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерное оружие Украины и вступление в НАТО – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. Вместо этого государство будет работать над тем, чтобы вступить в НАТО.

США не рассматривают вариант с возвращением Украине ядерного оружия, сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Белый дом сосредоточится на максимально возможной помощи Украине в период завершения президентской каденции Джо Байдена.

Украина могла бы получить приглашение в НАТО еще при каденции Байдена, считает Владимир Зеленский. Он анонсировал телефонный звонок Байдену по данному вопросу уже в ближайшее время. С Трампом Зеленский относительно Альянса пока не готов, поскольку пока республиканец не вступил на должность президента США, у него нет нужных рычагов.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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