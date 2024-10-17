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Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

Андрей Ганчук
17 октября 2024, 19:47обновлено 17 октября, 20:59
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Украина будет работать над тем, чтобы вступить в НАТО и получить надежные гарантии безопасности, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, НАТО
Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Ключевые тезисы президента:

  • Украина не планирует создавать ядерное оружие.
  • Будапештский меморандум не сработал.
  • Украина стремится вступить в НАТО.

Украина никогда не говорила, что намерена создать ядерное оружие. Речь шла о ненадежных гарантиях в рамках Будапештского меморандума. Киев стремится вступить в НАТО, чтобы получить защиту своего государства. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 17 октября, президент сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие.

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"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, очень высокоуважаемыми странами ядерного клуба было прописано, что Украина отдает ядерное оружие, и что от этих стран, включая тогда Россию, Китай, Соединенные Штаты, мы получим наши гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенности. Вот, что я сказал. Я имел ввиду, что мы отдали ядерное оружие, а наши на тот момент партнеры должны были предоставить нам гарантии безопасности", - отметил Зеленский и уточнил: таких гарантий Киев не получил, поскольку Россия напала.

По словам главы государства, поскольку "Будапешт" себя не оправдал, Украина будет стремиться вступить в НАТО

"Это (Будапештский меморандум, - ред.) для нас – нехорошая защита, ненастоящий зонтик. И поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал. Но мы не создаем ядерное оружие", - подчеркнул Владимир Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Кратко о пути стран мира в НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Будет ли Украины создавать ядерное оружие – что об этом известно:

Украине нужно либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО, чтобы иметь эффективные гарантии безопасности, сказал президент Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе. Он подверг критике подписантов Будапештского меморандума, поскольку Киев отдал ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, но в результате получил войну с Россией. Также президент подчеркнул, что Украина намерена получить защиту путем вступления в НАТО.

Украина восстановит ядерный арсенал, если войска РФ пойдут на Киев, позже написали журналисты немецкого Bild. Обозреватель Юлиан Рёпке заявил, что "украинский чиновник" сказал ему о способности украинского государства восстановить ядерное оружие "за несколько недель".

Информация о якобы планах Украины восстановить ядерное оружие – ерунда, сказали в Офисе президента Владимира Зеленского. Опровергли сведения из немецкой публикации и в Совете национальной безопасности и обороны.

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Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

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