Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Погода во Львове 28 января будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 января

Где температура воздуха повысится до +17 градусов

Где объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 28 января будет очень теплой, но скоро придет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. 28-29 января в западных, южных и центральных областях температура воздуха повысится до +17 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Уже с 31 января в Украине начнет снижаться температура воздуха и появятся осадки.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото: ventusky

Погода 28 января

В Украине 28 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время в восточных областях и в Приазовье ожидается туман. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и восточных областях местами 1-3° мороза; днем 5-10° тепла, на западе и юге страны 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 28 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +2...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото: meteoprog

Погода 28 января в Киеве

В Киеве 28 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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