После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

Синоптик сообщает о том, что в ближайшие дни в Украине будет аномально теплая погода, но потом придет похолодание.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит +19 градусов

Когда в Украину придет похолодание

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение ближайшей недели, с 27 января по 2 февраля, будет аномально тепло. Этот воздух прибудет из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря.

Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-12 градусов. Ожидается, что днем будут зафиксированы новые рекорды максимальной температуры.

видео дня

Такая погода будет напоминать начало апреля. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 27 января

В понедельник, 27 января, на всей территории Украины ожидается аномально теплая и сухая погода, без осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с, в Карпатах порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+6 °С, днем +5...+10 °С, в южных, западных и местами центральных регионах +10...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 января

Во вторник, 28 января, в Украине сохранится теплая погода, без осадков на всей территории. Ветер южный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, в западной части местами +7...+10 °С; днем воздух прогреется до +7...+12 °С, в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) +13...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине 28 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 января

В среду, 29 января, в западных областях пройдут дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер будет преобладать южной четверти, 7 - 12 м/с, на юге местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +7...+13 °С, во внутренних районах Крыма +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине 29 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 января

В четверг, 30 января, в западных регионах ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер на Левобережье Украины южной четверти, в остальных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, днем +6...+11 °С, в южной части и Крыму +12...+15 °С, в западных областях +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: Windy

Погода в Украине 31 января

В пятницу, 31 января, в западных и северных областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, в западных и северных регионах +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: Windy

Погода в Украине 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в северных и центральных областях страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины погода ожидается без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+6 °С, днем +3...+8 °С, на юге +6...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине 1 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в северных, центральных и восточных регионах, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, на юге Одесской области до +10 °С.

Прогноз погоды в Украине 2 февраля / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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