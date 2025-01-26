Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

Ангелина Подвысоцкая
26 января 2025, 21:42
435
Синоптик сообщает о том, что в ближайшие дни в Украине будет аномально теплая погода, но потом придет похолодание.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pexels

О чем идет речь:

  • Когда в Украине ударит +19 градусов
  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение ближайшей недели, с 27 января по 2 февраля, будет аномально тепло. Этот воздух прибудет из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря.

Температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-12 градусов. Ожидается, что днем будут зафиксированы новые рекорды максимальной температуры.

видео дня

Такая погода будет напоминать начало апреля. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 27 января

В понедельник, 27 января, на всей территории Украины ожидается аномально теплая и сухая погода, без осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с, в Карпатах порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1...+6 °С, днем +5...+10 °С, в южных, западных и местами центральных регионах +10...+14 °С.

погода 27 января
Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 января

Во вторник, 28 января, в Украине сохранится теплая погода, без осадков на всей территории. Ветер южный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, в западной части местами +7...+10 °С; днем воздух прогреется до +7...+12 °С, в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) +13...+16 °С.

погода 28 января
Прогноз погоды в Украине 28 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 января

В среду, 29 января, в западных областях пройдут дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер будет преобладать южной четверти, 7 - 12 м/с, на юге местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем +7...+13 °С, во внутренних районах Крыма +14...+19 °С.

погода 29 января
Прогноз погоды в Украине 29 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 января

В четверг, 30 января, в западных регионах ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер на Левобережье Украины южной четверти, в остальных регионах переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, днем +6...+11 °С, в южной части и Крыму +12...+15 °С, в западных областях +2...+7 °С.

погода 30 января
Прогноз погоды в Украине на 30 января / фото: Windy

Погода в Украине 31 января

В пятницу, 31 января, в западных и северных областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, в западных и северных регионах +2...+7 °С.

погода 31 января
Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: Windy

Погода в Украине 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в северных и центральных областях страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины погода ожидается без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+6 °С, днем +3...+8 °С, на юге +6...+11 °С.

погода 1 февраля
Прогноз погоды в Украине 1 февраля / фото: ventusky

Погода в Украине 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в северных, центральных и восточных регионах, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, на юге Одесской области до +10 °С.

погода 2 февраля
Прогноз погоды в Украине 2 февраля / фото: ventusky

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в одной области объявили 3 уровень опасности. В Ивано-Франковской области из-за оттепели могут сойти снежные лавины. Кроме того, по всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана. Ожидается видимость 200-500 м, что может затруднить движение транспорта.

На 27 января уже в двух областях объявили 3 уровень опасности. В юго-восточных областях ожидается туман. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в Украину идет настоящая весна. Конец января в Украине будет очень теплым. Температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

Вас также заинтересует:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

22:44Украина
Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:51Украина
После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Последние новости

22:50

Похороны Анны Жук: в Харькове попрощались с блогершей Аннет

22:44

Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

21:51

Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

21:42

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

21:37

"Я закрыла эту дверь": бывшая жена Ступки впервые назвала причину развода

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
20:41

Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ

20:31

Набирает 87,6% голосов: кто станет новым президентом Беларуси

20:16

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

19:30

Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:28

Фиктивные и лишенные легитимности: в ЕС отреагировали на "выборы" в Беларуси

19:17

В двух областях объявили 3 уровень опасности: какой будет погода

18:52

100 дней Трампа: удастся ли остановить войнумнение

18:35

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

18:33

"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали о новой угрозе в районе Часового Яра

18:29

"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

18:16

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

17:50

В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

17:18

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цельВидео

17:12

Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирогаВидео

16:52

Финансовый гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

Реклама
16:46

"Вброс россиян": у Зеленского отреагировали на "мирный план за 100 дней"

16:27

СМИ узнали, когда Трамп закончит войну и кто из украинцев был на его инаугурации

16:01

Батареи будут греть, как никогда раньше: сантехник поделился простым секретом

15:50

Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в паникеФото

15:25

Тест на IQ: найдите мышь среди множества белок за 5 секунд

15:20

Заставит Путина отступить: генерал назвал 4 составляющие для принуждения РФ

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

15:07

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов попал в реанимацию - СМИ

14:28

Трамп и Путин готовы к звонку: СМИ назвали возможные темы разговора

14:22

Кто будет следующим президентом Беларуси: Лукашенко сделал неожиданное заявление

13:50

Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки

13:36

В Британии назвали 4 сценария окончания войны: какой из них самый реалистичный

13:36

Прекращение огня в Украине: в ЕС допустили участие миссии ООН

13:15

Даже не нужно тереть губкой: как быстро почистить блендер

13:01

"Ирочка богиня": Налчаджиоглу раскрыл правду про его роман с БилыкВидео

12:40

1250 авиабомб и более 750 ударных дронов: Зеленский раскрыл детали ударов РФ

12:27

Крым содрогнулся от взрывов: россияне жалуются на украинские морские дроны

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 27 января по 2 февраля: Овнам - экономить, Девам - проблемы

12:06

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

11:57

"Страшная пустота": известный украинский кинорежиссер погиб на войне

Реклама
11:44

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Быкам - неудачи, Собакам - слабость

11:22

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

10:53

Украинские университеты лучше, чем некоторые европейские – Лисовой

10:39

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

10:17

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

10:12

Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССРВидео

10:02

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля: Девам - беспокойство, Ракам - обман

09:49

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

09:43

Решающую роль сыграет Трамп: The Times назвала 4 сценария завершения войны

09:21

Враг прорывается вглубь Донетчины: армия РФ захватила Времевку - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять