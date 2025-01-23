Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2025, 17:55
572
Мощность новой магнитной бури достигнет почти 6-ти баллов.
магнитная буря
Украину накроет усиленная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину скоро атакует новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

С самого начала января страну постоянно "трусят" магнитные бури. Последняя началась еще 18 января и ударила с 4-балльной мощностью. Уже на следующий день она стала 5-балльной. 20-21 января буря усилилась до 6-ти баллов. Сегодня, 22 января, она опустилась до 4-х баллов.

видео дня

Ожидалось, что в четверг она опустится до минимума, однако она остановилась на уровне трех баллов. На следующий день она станет 4-балльной, а 25 января её мощность достигнет почти 6-ти баллов.

магнитная буря
Украину накроет усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 24 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 78 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:15Украина
Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:59Украина
Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:55Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Последние новости

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

Реклама
18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

Реклама
17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

16:41

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

16:39

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

16:30

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

16:28

Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

16:28

Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

16:10

"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

15:57

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

15:53

Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

15:45

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

15:43

"Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

15:20

В каком чайнике больше чая: только самые сообразительные догадаются за 5 секунд

15:19

Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

15:11

Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

14:49

Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

14:38

У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

Реклама
14:36

После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

14:26

Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

14:21

Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

14:03

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

13:43

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

13:33

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:31

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

13:04

"У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

12:59

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

12:55

Два срока, два десятилетия: Дональд Трамп публично обратился к своей первой леди

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять