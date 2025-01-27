Ударит +17: когда в Украине будет пик самой высокой температуры - синоптик назвала дату

Скоро в Украине будет пик самой высокой температура воздуха за зиму, отметила синоптик. В то же время она сказала, когда температура снизится и будут осадки.

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Погода в Украине - ударит +17/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет +17 градусов

После какой даты температура воздуха снизится и будут осадки

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень теплой, ожидается пик тепла. Самые высокие температуры во вторник и среду, 28 и 29 января, будут наблюдаться в западных областях, на юге и местами в центральных областях.

Температура в следующие два дня в некоторых регионах будет достигать даже +17 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"В ближайшие дни, как раз под завершение января, в Украине ожидается пик тепла. По крайней мере пока что. Ведь завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12...+17 градусов! На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7...+11 градусов", - сообщила она.

Синоптик рассказала, что осадков 28-го и 29-го января в Украине не предвидится.

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью до +4 градусов, днем до +8 градусов.

"С 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки", - добавила Диденко.

Погода в Украине 28 января/ meteoprog

Погода в Украине на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в двух областях объявили 3 уровень опасности - стало известно, какой будет погода. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +10 градусов.

Также сообщалось, что после +19 градусов начнутся ливни и снег - стало известно, когда Украину атакует сильная непогода. Синоптик сообщает о том, что в ближайшие дни в Украине будет аномально теплая погода, но потом придет похолодание.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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