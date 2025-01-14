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Чем отличаются 2 парня: надо найти 3 отличия за 17 секунд

Алёна Воронина
14 января 2025, 07:10
230
Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько отличий, которые делают два рисунка неодинаковыми.

Загадка
Надо найти 3 отличия за 17 секунд/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно отыскать различия между картинками, захватывают своей сложностью, несмотря на показную простоту, которая сначала сбивает с толку.

С первой секунды разгадывания таких загадок может казаться, будто бы все должно быть легко и просто. Но уже в следующий момент становится понятно, что это не так, и что придется потрудиться, чтобы добраться до правильного ответа.

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В следующей загадке нужно отыскать три отличия между двумя картинками, на которых изображен парень, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим парня-серфингиста, который покоряет волны на доске для серфинга. На первый взгляд может показаться, будто бы ребята на обеих картинках одинаковые, однако если присмотреться, то сразу станет понятно, что это не так - где-то там есть несколько отличий, которые делают картинки разными.

Придется очень хорошо постараться, чтобы понять, где спрятан правильный ответ. Только уверенным в себе и целеустремленным людям удастся отыскать все отличия.

Но при этом придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего на всего 17 секунд. Мало кому удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 17 секунд/ jagranjosh

Хотя найти одно или два отличия легко, поиск всех отличий требует особой внимательности и наблюдательности.

Попробуйте сначала самостоятельно разгадать загадку. Но если вам не удастся это сделать, то правильный ответ вы можете найти внизу.

Загадка
Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 12 секунд угадать, чем отличаются 2 младенцев - нужно найти три отличия. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности. Задание выглядит простым, но требует сообразительности и скорости мышления.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три ошибки за 9 секунд - нужно угадать, что не так на рисунке. Сложная загадка будет по силам не всем - только небольшому кругу людей удастся ее разгадать.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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