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"Вброс россиян": у Зеленского отреагировали на "мирный план за 100 дней"

Марина Фурман
26 января 2025, 16:46
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В Офисе Президента не оставили без внимания так называемый "мирный план за 100 дней".
Ермак, ВСУ
В ОП ответили, существует ли "мирный план за 100 дней" / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Основное:

  • Никакого "мирного плана" за "100 дней" не существует
  • Так называемые сценарии окончания войны в Украине - всего лишь публикации для привлечения трафика

В последние недели западные медиа все чаще публикуют материалы, так называемых "мирных планов" и сценариев окончания войны в Украине. В свою очередь, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что никакого "мирного плана" за "100 дней" не существует. Об этом он написал в Telegram.

"Никаких "мирных планов за 100 дней" в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", - отметил Ермак.

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Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram отметил, что так называемые "мирные планы", которые появляются в западных СМИ, - всего лишь публикации для привлечения трафика.

"Все так носятся с планом завершения войны от The Sunday Times так, будто это что-то касающееся реальности, а не просто публикация в обычном медиа ради трафика. Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет - поверхностный анализ", - отметил руководитель ЦПД.

Окончание войны в Украине - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на The Times писал, что аналитики выделили четыре реалистичных варианта завершения войны России против Украины. В частности, среди сценариев:

  • Поражение Украины - длительная война со стороны России без перспектив переговоров.
  • Плохой мир - из-за отсутствия поддержки со стороны Запада Украина вынуждена заключить невыгодное соглашение.
  • Замораживание конфликта - стабилизация ситуации без окончательного урегулирования, что может привести к дальнейшей эскалации.
  • Мирное урегулирование - наиболее благоприятный вариант для Украины, когда при поддержке США она сможет вести переговоры с позиции силы.

Недавно президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что за 100 действительно можно провести переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация. Он отметил, что самое важное в этот период - это продолжение поддержки Украины со стороны США в течение следующих 3-6 месяцев.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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