'Очень опасно': эксперт сказал, вспыхнет ли новая война на фоне заявлений Трампа

Дональд Трамп не планирует разрушать существующие альянсы, ведь нет смысла уничтожать то, что можно использовать, отметил Валерий Клочок.

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Клочок рассказал об угрозе новых войн из-за позиции США / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Клочко:

Начало новой войны в одной из точек мира при администрации Трампа возможно

Трамп будет поддерживать страны, которые инвестируют в оборону

Европа может скрывать реальные события, пытаясь "замирить" ситуацию

Если Европа не изменит свою позицию, а США продолжат риторику Дональда Трампа, новые войны могут вспыхнуть в разных точках мира. Трамп будет поддерживать страны, которые инвестируют в свою оборону, но нуждаются во внешней защите из-за небольших размеров. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Такие договорные альянсы для защиты интересов Америки могут включать такие страны, как Израиль, Япония, Южная Корея, а также те, что образовали союзы во времена Байдена, например, с Филиппинами. Стоит вспомнить и союз между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), созданный еще в начале каденции Джо Байдена", - отметил он.

По мнению аналитика, Трамп не планирует разрушать существующие союзы, но и будет осторожно подходить к новым соглашениям. Клочок подчеркнул, что в Северной Европе уже ведется гибридная война России против стран НАТО. Чтобы предотвратить провокации там разместили патрульные катера и корабли.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Он также отметил, что Европа может скрывать реальные события, пытаясь "замирить" ситуацию, что является очень опасным.

"Такая тенденция, к сожалению, была распространена и во время каденции Байдена. Это очень опасно. Очевидные угрозы нельзя игнорировать. Их нужно признавать и действовать превентивно. Россия вмешивается во внутреннюю политику других стран, и это игнорирование только приведет к серьезным последствиям в будущем. Поэтому ждать уже нечего. Мы увидим, как будет реагировать Трамп: если страны самостоятельно будут отвечать на вызовы, его реакция будет соответствующей", - подчеркнул Клочок.

По его словам, Трамп не оставит без внимания страны, которые инвестируют в свою оборону. Польша уже объявила о выделении 5% своего ВВП на оборону, что должно понравиться американскому лидеру.

"Но это не вопрос симпатий, а вопрос осознания ответственности. Конечно, многие украинцы критически относятся к заявлениям Польши о прекращении передачи оружия, но я их понимаю. Для Польши опасность очевидна. Но это вопрос дискуссионный, и более целесообразно сдерживать РФ в Украине, ведь это выгоднее и стратегически правильнее. В то же время у Польши есть серьезное бремя - их членство в НАТО, и это накладывает определенные ограничения, ведь они не могут действовать вне его пределов", - добавил эксперт.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о первых шагах Трампа:

Планы и указы Трампа - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп имеет амбициозный план создать самую сильную армию в мире. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок оценивает эти планы как практичные для реализации, если уменьшить расходы на оборонно-промышленный комплекс и перераспределить средства.

Также Трамп заявил, что ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред России и способствовать скорейшему завершению войны в Украине. Он считает, что если цены на нефть снизятся, война немедленно прекратится. Его призыв уже привел к падению цен на нефть.

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа временно приостановила прием заявок на участие в программах временного въезда в США, в частности "Uniting for Ukraine". Кроме этого, президент США подписал указы, ограничивающие въезд иностранцев через южную границу и отменяющие право на гражданство по праву рождения.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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