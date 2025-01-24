Трампом манипулируют: Зеленский отреагировал на 'готовность' Путина к переговорам

Владимир Путин пытается злоупотреблять мирными стремлениями Трампа, заявил президент Зеленский.

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Путин пытается злоупотреблять мирными стремлениями Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Лидер РФ Владимир Путин хочет манипулировать президентом США. Российский диктатор использует стремление к миру Дональда Трампа в своих интересах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент провел заседание Ставки. Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил Зеленскому о военном потенциале России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира.

"И в частности он (Владимир Путин - Главред) хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - заявил Зеленский.

видео дня

По его словам, второй вопрос касался обеспечения подразделений на передовой оружием и ресурсами.

"Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно", - подчеркнул президент.

Атака дронов

Также Зеленский рассказал, что более 50 беспилотников различных типов атаковали Украину. Большинство из них удалось уничтожить, однако были и попадания.

"К сожалению, люди погибли. Мои соболезнования. Эти попадания "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в России", - отметил президент.

Глава государства рассказал, что большинство из российских дронов - это иранские "шахэды", но произведенные в российском Татарстане после того, как враг освоил технолои Ирана. Зеленский отметил, что все эти дроны, как и ракеты, содержат иностранные компоненты, поэтому важно перекрыть поставки таких компонентов в Россию.

"Все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор. И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну - куда им прикажут", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что все, кто помогает России строить террористический потенциал, обходить санкции и строить производства оружия, должны отвечать за свои действия.

Кроме этого, президент Украины поблагодарил украинских воинов, в частности тех, кто осуществляет дальнобойные удары по российским военным объектам. Отдельно Зеленский поблагодарил работников Службы внешней разведки Украины и отметил их наградами за службу.

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