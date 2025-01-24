Трамп может "прикрутить кран" помощи Украине: озвучен сценарий давления на Киев

У Дональда Трампа есть возможность влияния на Киев, убежден Виталий Кулик.

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Виталий Кулик спрогнозировал новые действия Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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США могут давить на Украину, прекратив финансирование

Речь может идти о серии расследований, инициированных Конгрессом

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос по поводу вероятного сценария давления Дональда Трампа на Украину.

"Если говорить об Украине, то, во-первых, это прекращение финансирования. Уже сейчас речь идет о завершении программы поддержки третьих стран на 90 дней до проверки ее эффективности. Это не означает, что поддержка Украины будет полностью прекращена, но программа пройдет аудит", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт не исключает, что речь может идти о серии расследований, инициированных конгрессменами и сенаторами Соединенных Штатов. Эти следственные комиссии будут рассматривать использование средств в Украине, и там могут звучать фамилии украинских чиновников, в частности из Офиса президента и Кабмина.

"Если речь идет о военной помощи, то это передача военной техники. Однако Соединенные Штаты имеют союзников, которые, несмотря на действия Трампа, готовы поддерживать Украину. Если Трамп введет ограничения и не продолжит поддержку, это может заставить некоторых европейских партнеров пересмотреть свою политику и сократить помощь Украине", - предполагает он.

По его мнению, это касается таких стран, как Дания, которая передала Украине львиную долю своей военной техники, или Норвегия, которая вкладывала большие средства в поддержку Украины. Они могут начать больше думать о собственной безопасности, поскольку находятся в зоне экспансионистской политики России.

"Поэтому, на мой взгляд, у Трампа есть возможность влияния на Киев, ведь мы зависим от американского оружия и военной техники. Надеюсь, что Украина имеет достаточную способность сопротивляться этому давлению и защищать свои интересы. Иногда даже близким друзьям нужно уметь сказать "нет", - отметил собеседник.

Кулик добавил, что способность Украины противодействовать зависит не только от политической воли власти, но и от экономики, промышленности и способности производить необходимое количество ракет, военной техники, боеприпасов и тому подобное.

"Также это зависит от мобилизационных возможностей и того, способны ли мы пересмотреть мобилизационную политику. Мы должны рассмотреть и вопрос того, почему до сих пор не внедрена интегрированная система обороны, а экономика не переведена на военные рельсы? Много вопросов возникает, и в том числе к неэффективному управлению", - резюмировал он.

Ранее Кулик заявил о том, что Трамп может запустить процесс переговоров, но есть нюанс. Заявления Трампа о давлении на РФ ради прекращения огня в Украине звучат достаточно мощно, однако на практике у президента США нет соответствующих полномочий.

Как сообщал Главред, стало известно, что по оценкам аналитиков, такие угрозы Трампа могут сыграть на руку Москве, предоставляя Владимиру Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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