ОПЕК должна действовать: Трамп придумал, как быстро закончить войну в Украине

Президент США заявил, что нынешние высокие цены на нефть позволяют России продолжать агрессию.

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Трамп требует от ОПЕК обвалить цены на нефть / Коллаж: Главред, фото: The White House, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Снижение цен на нефть должно заставить Россию прекратить войну

После речи Трампа цены на нефть упали

ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред РФ. Низкие цены на нефть будут способствовать быстрому завершению войны в Украине. Об этом в пятницу, 24 января, заявил президент США Дональд Трамп в Северной Каролине, пишет Reuters.

"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - Главред) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится", - сказал Трамп. видео дня

Заявление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвалило цены на нефть, сообщает CNBC. Стоимость американской нефти снизилась на 82 цента до 74,6 доллара за баррель, а цена нефти Brent упала на 71 цент и составила 78,29 доллара за баррель. До речи Трампа цены были выше.

Хотя в пятницу цены немного повысились, в целом за неделю зафиксировано снижение. Аналитики связывают это с увеличением добычи энергоресурсов в США, а также с призывами Трампа к ОПЕК снизить цены.

По словам Трампа, если бы цена на нефть снизилась, война России против Украины прекратилась бы "немедленно". Сейчас цена остается "достаточно высокой, чтобы эта война продолжалась".

В ответ Кремль отверг заявления Трампа и заявил, что война "касается не нефти, а национальной безопасности". Представители ОПЕК пока не прокомментировали заявления Трампа.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе заявил, что США работают над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. Он призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти, ведь дешевая нефть, по его мнению, поможет остановить войну.

Как сообщал Главред, Трамп также заявил, что в случае, если Россия не согласится быстро завершить войну, США введут сильнейшие санкции и тарифы. Американский президент в очередной раз отметил, что при его президентстве в 2022 году война России против Украины не началась бы, поскольку, хотя Украина и была целью Путина, он не нападал четыре года.

В то же время Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что тот "не ангел" и мог избежать войны, заключив соглашение.

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