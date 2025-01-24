ОПЕК должна действовать: Трамп придумал, как быстро закончить войну в Украине

Коротко:
- Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть
- Снижение цен на нефть должно заставить Россию прекратить войну
- После речи Трампа цены на нефть упали
ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред РФ. Низкие цены на нефть будут способствовать быстрому завершению войны в Украине. Об этом в пятницу, 24 января, заявил президент США Дональд Трамп в Северной Каролине, пишет Reuters.
"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - Главред) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится", - сказал Трамп.видео дня
Заявление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвалило цены на нефть, сообщает CNBC. Стоимость американской нефти снизилась на 82 цента до 74,6 доллара за баррель, а цена нефти Brent упала на 71 цент и составила 78,29 доллара за баррель. До речи Трампа цены были выше.
Хотя в пятницу цены немного повысились, в целом за неделю зафиксировано снижение. Аналитики связывают это с увеличением добычи энергоресурсов в США, а также с призывами Трампа к ОПЕК снизить цены.
По словам Трампа, если бы цена на нефть снизилась, война России против Украины прекратилась бы "немедленно". Сейчас цена остается "достаточно высокой, чтобы эта война продолжалась".
В ответ Кремль отверг заявления Трампа и заявил, что война "касается не нефти, а национальной безопасности". Представители ОПЕК пока не прокомментировали заявления Трампа.
Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости
Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе заявил, что США работают над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. Он призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти, ведь дешевая нефть, по его мнению, поможет остановить войну.
Как сообщал Главред, Трамп также заявил, что в случае, если Россия не согласится быстро завершить войну, США введут сильнейшие санкции и тарифы. Американский президент в очередной раз отметил, что при его президентстве в 2022 году война России против Украины не началась бы, поскольку, хотя Украина и была целью Путина, он не нападал четыре года.
В то же время Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что тот "не ангел" и мог избежать войны, заключив соглашение.
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