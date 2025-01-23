Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

Украина может стать заложником договоренностей между Трампом и Путиным, считает Валерий Клочок.

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Трамп будет делать все, чтобы не платить за войну в Украине самому - Клочок / Коллаж Главред

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Кроме ряда подписанных им указов, политик и представители его администрации уже успели сделать несколько заявлений, касающихся не только места Штатов в мире в обозримом будущем, но и планов Белого дома по завершению войны в Украине.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, чего ждать Украине от разговоров Трампа с Путиным и Си Цзиньпином, способен ли он принудить РФ к мирным переговорам, и чего будут требовать в администрации США от Европы.

Трамп в начале своего инаугурационного выступления заявил о начале "Золотого века Америки". Как это можно трактовать, учитывая те заявления, которые звучали до инаугурации и в период выборов?

Я вижу, что в этом заявлении много предвыборной риторики, которая сохраняется как определенная преемственность. Хотя многие вещи он говорит сейчас довольно справедливо - например, то, что касается Украины. Но если брать и анализировать ту экономическую политику, которую он хочет ввести, в частности повышение тарифов, это может привести к серьезному дисбалансу в мировой экономике. Например, уже есть сообщения о повышении пошлин на 25% на товары из Канады и Мексики. С Китаем пока ситуация на паузе. Это, безусловно, изменит тренды. И пока рано делать выводы, насколько эти изменения будут кризисными для мировой экономики или, возможно, принесут какие-то положительные последствия.

Однако у меня есть определенные предостережения, учитывая инаугурационную речь, подписанные указы Трампом и т.д. Сейчас доллар в России существенно ослаб - он опустился ниже отметки 100 рублей. Конечно, на момент этого разговора ситуация могла измениться. Также на фоне многочисленных обещаний по увеличению добычи нефти снизилась ее цена - она упала более чем на один доллар. Это существенно. Если этот тренд продолжится, производители нефти вынуждены будут думать о снижении себестоимости, ведь маржу нужно сохранять.

Трамп также заявил: "Я сделаю так, что американцы будут платить за бензин вдвое меньше". Но как это коррелируется с экономикой, с той экономической моделью, которая сегодня присутствует в мире? Конечно, он сейчас делает вызовы. И даже когда он говорил о России, то отметил, что санкции - это окей, но лучше пошлины, пошлины и еще раз пошлины. В период своей первой каденции он практиковал такие меры, и это привело к серьезному экономическому спаду в Америке. Нельзя сказать, что это была катастрофа, но проблемы были существенные.

Политика протекционизма, которую Трамп последовательно отстаивает, отчасти справедлива и востребована для самой Америки, поскольку производство было вынесено за пределы страны. Это произошло потому, что американцы хотят получать более высокие заработные платы. Но Трамп предлагает: "Вы будете работать больше, но оплата останется неизменной". Это противоречит законам экономики, которые уже сотни лет являются основой развития рыночных отношений.

В свое время этот путь выбрал Советский Союз, когда работники работали больше, но зарплаты не росли. И мы знаем, чем это закончилось. Однако мировые тренды в технологиях, в частности в использовании искусственного интеллекта, сейчас очень заметны. Трамп снял ограничения на разработку и использование ИИ, которые внедрял Байден. Это дает основания полагать, что Трамп видит модель "золотого века" Америки именно через развитие технологий.

Сможет ли он реализовать свои планы - покажет время. Учитывая опыт, руководители стран обычно стараются обеспечить стабильное развитие экономики без резких скачков. Например, ежегодный рост ВВП на 2-3% обеспечивает контролируемую инфляцию, социальную стабильность и долговременное пребывание у власти. За четыре года Трамп не сможет кардинально изменить ситуацию в мире, особенно учитывая то, что Европа заявила о намерении отстаивать свои интересы. Европейский Союз работает по экономическим директивам, которые, по моему мнению, малоэффективны. Однако Трамп последователен в своей политике, и это не соответствует его заявлениям.

Поэтому действительно сегодня Трамп - это новая эра. Будет ли она "золотой" для Америки? Посмотрим. Уже сейчас Канада, например, объявила торговую войну, когда обнародовала перечень товаров, которые подпадут под ответные пошлины, если США введут свои. Следовательно, движение товаров прекратится, что будет побуждать страны вкладывать больше в развитие технологий.

В завершение хочу добавить, что Эммануэль Макрон, реагируя на такие заявления, сказал о необходимости увеличения расходов на вооружение, но призвал покупать оружие не у американцев, а у европейских производителей. Однако мы знаем, что американский ВПК технологически опережает европейский. США давно и последовательно инвестируют в новейшие технологии, в частности в ядерное оружие. Эти наработки перешли к Трампу от Байдена, и Америка сможет производить больше современного и эффективного оружия.

В то же время Европа должна его как минимум разрабатывать (хотя в Европе также есть серьезные технологии, и многие процессы связаны между собой). Например, Украина тоже разрабатывает новейшие системы противовоздушной обороны. Но сможет ли рынок вооружения удовлетворить запросы европейских стран - вопрос открытый. Это потребует либо дополнительных инвестиций в разработку, либо закупок у США. В этом контексте можно ожидать усиления торговых игр между странами.

Как эта ситуация укладывается в видение Трампа о стремлении быть миротворцем и завершении войн? При этом он также заявлял накануне инаугурации, что хочет создать самую сильную армию в мире, которая когда-либо существовала в Соединенных Штатах. Насколько это под силу новой администрации и чего стоит ожидать на самом деле?

Цель выглядит амбициозной и абсолютно практичной в реализации. В конце каденции Джозефа Байдена в прессе появлялись публикации со ссылкой на аналитиков, которые ставили под сомнение эффективность освоения бюджетных средств на военную сферу и оборону в Соединенных Штатах. Речь шла о значительных лишних расходах - то, что в Украине обычно называют коррупцией. Однако, учитывая, что Америка в целом позиционирует себя как страна с низким уровнем коррупции, она одновременно является одной из самых дорогих стран в контексте выполнения работ. Стоимость таких работ очень высока, и из этих средств, конечно, уплачиваются налоги. Это отличает ее, например, от того же Китая.

Для примера, Китай официально тратит на оборону чуть более 200 миллиардов долларов. Эта сумма кажется сравнительно небольшой, но, по оценкам аналитиков, реальные расходы могут быть втрое выше официально заявленных. Китай скрывает часть своих оборонных расходов, что позволяет ему наращивать военный потенциал тайным образом.

В принципе, за это можно оправдать любую страну. Однако американцы тратят почти 900 миллиардов долларов, но их эффективность значительно ниже из-за высокой стоимости всего, о чем говорилось ранее относительно "Золотой эры Америки". Если уменьшить расходы на работы и товары оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то действительно Трамп мог бы за те же средства эффективно развивать армию, увеличивая ее численный состав, технологический потенциал и тому подобное.

Насколько команда Трампа будет готова воплощать такие меры? Этот вопрос остается открытым. Пока сложно сказать, ведь прошел всего один день. Но именно эта задача, как по мне, сейчас стоит перед Трампом.

Ллойд Остин в конце своей каденции предложил, чтобы Конгресс США выделял больше средств на оборону - примерно до 1 триллиона долларов. Однако, по его мнению, эта цифра должна быть достигнута ближе к 2030 году, то есть в перспективе пяти лет. Учитывая то, что Соединенные Штаты действительно тратят больше всех в мире на оборонку, даже на сегодня выделенных средств достаточно для эффективного построения армии. И здесь возникает вопрос к самой армии.

К тому же, кандидат на должность главы Пентагона - это бывший ведущий телеканала Fox News, который не имеет значительного управленческого опыта. Поэтому многие американцы и даже конгрессмены сомневаются, что он справится с этой задачей. Насколько он будет эффективным - покажет время.

Хотя, возможно, ему поможет Илон Маск. Это, конечно, ирония, но учитывая то, что несмотря на свои противоречивые политические заявления Маск является одним из самых успешных современных технологических бизнесменов, его участие могло бы вызвать положительные отзывы. Возможно, он что-то и порекомендует.

Опять же, все это пока на уровне предположений и догадок. Но Трамп действительно может выстроить армию, которая станет самой сильной в мире. В таком случае НАТО, по большому счету, ему может и не понадобиться.

Единственное отличие в том, что он должен сохранять свои военные базы в разных странах, возможно, не в рамках альянса. Это касается и Восточной Азии, и Европы. Например, Турция, где размещено ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Но мы знаем, что во времена первой каденции Трамп даже собирался вывести военный контингент из Южной Кореи, что тогда стало шоком для Пентагона.

Его заявка действительно амбициозная и вызывает беспокойство во всем мире. Даже в Европе заявления Трампа комментируют очень осторожно. Но уже понимают вызовы, и то, что этот проект может быть реализован.

То, что Трамп будет действовать в этом направлении, сомнений нет. Будет ли это успешно - покажет время и ситуация. Если раньше, до инаугурации, его заявления можно было воспринимать как предположение, то сейчас это слова президента США, который будет реализовывать эту политику.

Если вспомнить его опыт во время первой каденции, то Трамп действует, пока не сталкивается с непреодолимым препятствием. Если он видит, что стену пробить невозможно, он отходит в сторону. Яркий пример - три его саммита с Ким Чен Ыном. Он так и не подписал ядерное соглашение, а просто отошел в сторону и даже не объяснял это.

Так же было и с проблемными ситуациями в его администрации. Например, с увольнением Джона Болтона, который был его советником по нацбезопасности. Болтон не соглашался с международной политикой Трампа и покинул пост. Трамп заявил: "Он не ушел, я его выгнал. От меня не уходят, я увольняю".

Трамп всегда найдет способ объяснить свои действия избирателям, даже если проект провалится на каком-то этапе. То же самое будет и с армией. Если что-то пойдет не так, он скажет: "Действующий министр обороны неэффективен. Давайте его заменим и попробуем снова".

Четыре года президентства проходят очень быстро. На первый взгляд, это кажется длительным сроком, но на самом деле для реализации масштабных планов времени совсем немного.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика Главред

Действительно ли Трамп способен выйти из НАТО при условии, что он будет иметь сильную армию, о которой сейчас говорит?

Я не исключаю этого. И, честно говоря, не вижу в этом катастрофы для Украины на этом этапе. Потому что НАТО показало себя не слишком эффективным военно-политическим блоком, способным действовать превентивно для недопущения войн в мире.

Хотя, согласно уставу, НАТО является оборонительным блоком, который ни на кого не нападает. Но если вы видите очевидную угрозу, то обращаетесь к статье 51 Организации Объединенных Наций. Именно на это намекал Путин еще до начала масштабного вторжения, говоря о превентивных действиях. НАТО частично изменило свой устав на саммите в Мадриде в 2022 году, и разрешили превентивные действия. Но где эта превентивность сейчас? Мы фактически имеем гибридную войну в Северном море, которую даже страны НАТО признают. Это война России против НАТО.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о первых шагах Трампа:

Трамп же понимает, что Европа без поддержки США остается уязвимой. И тут стоит вспомнить, что Байден в большой степени терпел такую "бесхребетность". Европа в течение 75 лет с момента создания НАТО рассчитывала на то, что американцы за все заплатят и будут их защищать. Вспомним период плана Маршалла и упадка Европы. Это же классический пример. Понятно, что инфраструктура была уничтожена гитлеровской Германией, и ситуация была очень сложной. Денег катастрофически не хватало. Но Америка тогда просто влила огромные финансовые ресурсы. И этим приучили европейцев жить в достатке за счет американских денег.

Да, Америка имела очень серьезный торговый интерес в этом и заработала на этом немало. Но Европа должна осознавать, что она должна самостоятельно себя защищать. Сейчас, когда новый глава Европейского совета говорит о необходимости того, чтобы Европа должна стать более способной к самозащите, это означает, что ответственность за безопасность полностью должна перейти к европейцам.

Я говорю, что, гипотетически, если Европа увидит, что Трамп выходит из НАТО, чтобы избежать нападения со стороны России, им придется создавать новый военно-политический блок. В этом блоке обязательно будет Украина, а европейские страны будут тратить те же 5% ВВП на оборону. Ведь когда Трамп это подчеркивает, в ответ европейцы начинают говорить, что это неподъемная цифра, что они не будут столько тратить, и так далее.

Посмотрите на Польшу, которая тратит около 5% ВВП на оборону. Что-то случилось с поляками? Нет. А если брать в номинальном выражении сумму, которую тратят на оборону Соединенные Штаты Америки, то это, как мы только что говорили, почти 900 миллиардов долларов. В то же время Европейский Союз, если пока не брать во внимание Британию, имеет примерно 20 триллионов евро ВВП в год. 5% от этой суммы - это около 1 триллиона евро на оборону ежегодно. Цифры почти сопоставимы.

Поэтому я еще раз повторю: если Трамп выйдет из НАТО, ничего катастрофического не произойдет. Европа в конце концов поймет, что за нее никто не будет ее защищать. Они должны заплатить за это самостоятельно. Это вызов на сегодняшний день.

Давайте посмотрим на Китай, Северную Корею, Россию - это серьезные угрозы, которые нельзя игнорировать. В то же время даже сейчас есть первые шаги в правильном направлении. Эммануэль Макрон говорит о добровольной мобилизации молодежи. Он задает тренд. Даже Олаф Шольц, апеллируя к Трампу, заявляет: "Мы за евроатлантическое сотрудничество", но добавляет, что Европа должна стать более самостоятельной.

Ввиду таких обстоятельств, не благодаря, а вопреки им, европейцы будут вынуждены принимать важные решения. Поэтому я допускаю возможность того, что Трамп может выйти из НАТО, но не считаю это катастрофой для Европы. Наоборот, это станет стимулом для пересмотра политики в сфере обороны. Так не может продолжаться дальше. Европейские страны в конце концов должны это понять.

Если Европа этого не поймет, а США во время каденции Трампа будут придерживаться такой риторики, которую он сейчас озвучивает, то возможно ли начало новой войны в одной из точек мира уже при правлении республиканцев?

Да, конечно, это возможно. И схема для меня очевидна: Трамп будет помогать тем странам, которые достаточно инвестируют в собственную оборону, но из-за своих небольших размеров нуждаются во внешней защите.

Такие договорные альянсы для защиты интересов Америки могут включать такие страны, как Израиль, Япония, Южная Корея, а также те, что образовали союзы во времена Байдена, например, с Филиппинами. Стоит вспомнить и союз между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), созданный еще в начале каденции Джо Байдена. Пока Трамп не заявляет, что будет разрушать эти альянсы. Я думаю, он будет осторожно подходить к таким вопросам, ведь нет смысла уничтожать то, что можно использовать. Это лишь подтверждает формирование альтернативных союзов.

Еще раз подчеркиваю: сегодня уже очевидна гибридная война России против стран НАТО в Северной Европе. Именно поэтому там размещены патрульные катера и корабли, чтобы предотвратить провокации. Сегодня появились сообщения, что западные спецслужбы якобы утверждают, что повреждение кабелей произошло случайно. К сожалению, я пока не ознакомился со всеми подробностями этой новости, но это может свидетельствовать о том, что Европа будет пытаться "замирить" ситуацию, информационно скрывая реальные события. Такая тенденция, к сожалению, была распространена и во время каденции Байдена. Это очень опасно.

Очевидные угрозы нельзя игнорировать. Их нужно признавать и действовать превентивно. Россия вмешивается во внутреннюю политику других стран, и это игнорирование только приведет к серьезным последствиям в будущем. Поэтому ждать уже нечего. Мы увидим, как будет реагировать Трамп: если страны самостоятельно будут отвечать на вызовы, его реакция будет соответствующей.

Что касается Польши - я уверен, что Трамп не оставит ее без внимания. Поляки уже объявили о выделении 5% ВВП на оборону, и Трампу это, безусловно, понравится. Но это не вопрос симпатий, а вопрос осознания ответственности.

Конечно, многие украинцы критически относятся к заявлениям Польши о прекращении передачи оружия, но я их понимаю. Для Польши опасность очевидна, но это вопрос дискуссионный, и более целесообразно сдерживать РФ в Украине, ведь это выгоднее и стратегически правильнее. В то же время у Польши есть серьезное бремя - их членство в НАТО, и это накладывает определенные ограничения, ведь они не могут действовать вне его пределов.

Трампу будет очень легко подтолкнуть Путина к переговорам - эксперт / Офис президента Украины, скрин с видео

Во время речи Трамп не сделал никаких конкретных заявлений относительно войны в Украине. В целом ни Украина, ни Россия не упоминались. Лишь прозвучала расплывчатая фраза, которая, вероятно, касалась нас. В этом случае возникает вопрос: какие шаги в ближайшее время может предпринять администрация Трампа? И когда мы можем услышать конкретику, ведь до сих пор этого не было от ее представителей?

Что касается завершения войны, важно отметить, что в первый день каденции Трампа журналисты задали ему прямые вопросы относительно Украины, и его ответы были понятными и четкими. Тот факт, что Трамп не упомянул Россию и Украину в своей речи, свидетельствует о том, что он пока не имеет четкого плана или временных рамок, о которых мог бы говорить с уверенностью. Он понимает, что публичная позиция Путина вроде бы выглядит однозначной по достижению максималистских целей, но на самом деле позиция России может измениться, если Трамп подключится к этому процессу. Это, собственно, и объясняет, почему Трамп пока не касался этой темы публично.

Относительно успехов на Ближнем Востоке, Трамп говорит: "Да, есть". Но здесь возникает вопрос: успех для кого? Для Палестины и Трампа - возможно, но точно не для Израиля, ведь ситуация там крайне неприемлема для последнего. Похожая история может быть и в Украине. По Ближнему Востоку Трамп может говорить уверенно. Он понимает, что в отношении Панамы также имеет рычаги влияния, в частности чтобы вывести оттуда китайских инвесторов. И об этом он будет говорить с Си Цзиньпином. Но по Украине Трамп оставляет для себя временной лаг.

Марко Рубио, уже официальный глава Госдепа США, заявил, что команда Трампа имеет видение того, как может завершиться война. Это предполагает прекращение горячей фазы конфликта и начало переговорного процесса, в рамках которого будут достигнуты компромиссы. На эти компромиссы, по их концепции, должны пойти обе стороны. Общая идея есть, но нужно четко очертить, как это будет выглядеть "на земле".

Я не исключаю, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время, буквально сегодня или завтра. Путин, точнее даже не он, а Си Цзиньпин, уже продемонстрировал, что готов влиять на Россию. С ним нужно говорить, но звонок Путину однозначно будет. Далее будет идти подготовка к саммиту, возможно, даже в формате США, Китай, Европейский Союз, Украина, Россия.

О временных рамках проведения такой встречи можно будет говорить конкретнее только после первого официального заявления, которое появится после телефонного разговора. Но то, что Трамп планирует позвонить Путину, уже, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений. Путин, который буквально накануне выступил с заявлением, фактически умоляет: "Позвони мне, я расскажу, что я крутой". И когда Трамп говорит о том, что у России серьезные проблемы, это действительно так. Мы с вами уже неоднократно обсуждали это с вашими коллегами. За последние недели в России ситуация только ухудшилась. Несмотря на то, что доллар несколько просел, экономическая ситуация в России остается критической. Трамп владеет этими данными, хотя это и очевидные вещи, которые не требуют особой аналитики.

Подтолкнуть Путина к переговорам будет достаточно легко. Как? Очень просто, Трампу стоит сказать: "Если ты не сядешь за стол переговоров, я санкции не сниму". Даже ничего больше делать не нужно. Российская валютная выручка, которая застряла за границей, составляет около 30%. Эти цифры просто впечатляющие. В 2024 году Россия получила всего 70 миллиардов долларов валютных поступлений. Для экономики такого масштаба это невероятно мало, это почти ничего.

Различные валюты, например рупии или иены, не помогут России, это очевидно. Россия находится в своеобразных "тисках" или "капкане". Ей помогают Китай и Корея, но Си Цзиньпин фактически регулирует эту помощь в ручном режиме. Можно сказать, что он "жарит" Путина на медленном огне. И Путин это в определенной степени понимает. Да, он пытается демонстрировать, что способен воевать, и российский ВПК действительно работает. Но это происходит благодаря поддержке китайской экономики, а также, к сожалению, из-за слабых санкций Европы в энергетическом секторе.

Но Трамп имеет все необходимые инструменты влияния, и он это прекрасно понимает. Здесь важно свести воедино несколько ключевых элементов: Китай, Европу со слабыми санкциями, Россию, Украину и, конечно, собственные интересы. Для Трампа это возможность поторговаться с Си, и все это понимают.

Поэтому порядок действий, будет такой: сначала телефонный звонок Путину. Далее, несомненно, состоится разговор с Си Цзиньпином. Затем - разговор с Зеленским. И уже после этого мы можем выйти на организацию какого-то саммита. По крайней мере, я пока вижу это именно так.

Трамп говорил об энергетической независимости Соединенных Штатов, о снижении цен на энергоресурсы. И, учитывая то, что Россия имеет одну из основных статей дохода именно в нефтяной сфере, может ли это сказаться на способности России зарабатывать деньги на нефти, соответственно финансируя этим войну? Может ли это снизить их доходы?

По моему мнению, это единственный инструмент, который сегодня может заставить Россию прекратить воевать. Он был таким и в 2022 году, когда началось широкомасштабное вторжение. Тогда Европа ежедневно перечисляла почти миллиард евро за газ и нефть. Подчеркиваю - не ежемесячно, а ежедневно. Разные цифры назывались: 600, 700, 700, 800, 900 миллионов евро ежедневно.

Сейчас эта сумма существенно меньше, но она до сих пор есть. Санкции, введенные администрацией Джозефа Байдена в конце его каденции, нанесут бюджету Российской Федерации потери около 30 миллиардов долларов. Это только за счет санкций против танкерного флота. Но остается трубопроводный поток нефти из России, который также является значительным. Над этим надо работать.

Сегодня это один из главных рычагов давления Украины на Европу, и его необходимо использовать. Однако такая взаимозависимость создает определенные риски. Если на рынок выйдет дополнительное предложение и цена на нефть еще больше снизится, это может привести к дополнительным потерям для российского бюджета - даже минус 50-100 миллиардов долларов.

Я плохо представляю, что россияне будут есть в такой ситуации. Хотя для большинства населения, возможно, это не будет иметь значения. Но политической элите, которая привыкла к комфортной жизни и сидит на потоках, это точно не понравится. По разным подсчетам, чиновничий аппарат России насчитывает около миллиона человек, и они не будут довольны тем, что санкции не сняли, а цены на нефть падают.

Например, "Газпром" уже уволил почти половину своего менеджмента. Они не привыкли жить в таких условиях. Для глубинки это может быть безразлично: нет - так нет, не было и не будет. Но для остальных - я не думаю, что они согласятся с таким сценарием.

Если Трампу не удастся найти общий язык с Путиным и Си Цзиньпином, чего стоит тогда ждать Украине?

Прежде всего, это будут тарифные войны, которые в первую очередь повлияют на экономику. Далее Трамп, вероятно, будет рассматривать вариант усиления военной способности Украины. Стоит отметить, что сообщение, которое опроверг Центр противодействия дезинформации о прекращении помощи Украине, возможно, имеет определенную правоту. Мне сложно давать оценку этому - мы должны довериться официальному сообщению властей.

Однако, если вспомнить военную помощь, которую задерживала администрация Трампа и Трамп лично в начале прошлого года, то, напоминаю, до апреля мы не имели проголосованного документа по этой помощи. Это создает риск того, что помощь может быть снова задержана.

Поэтому многое будет зависеть от договоренностей. Я не исключаю, что Трамп усилит помощь Украине, но он, скорее всего, будет пытаться сделать это за счет других, а не Соединенных Штатов. Европа, скорее всего, будет платить больше за безопасность Украины.

Имея мощные инструменты геополитического давления, Трамп сможет легко заставить Европу увеличить финансирование. Европа уже сейчас платит, но дозированно. Эта политика, вероятно, будет продолжена, как это было при Джозефе Байдене. Например, в этом году мы должны были получить кредит в размере 50 миллиардов долларов от Большой семерки, замороженный за счет активов Российской Федерации.

Впрочем, на практике мы получили только 18 миллиардов евро. Это вызывает вопрос: почему? Пока никто не дает четкого ответа. Коллеги объясняют это растягиванием финансирования. Однако это вызывает беспокойство, ведь нам обещали средства на 2025 год. Если мы не получим все запланированные средства, для финансирования бюджета может не хватить денег.

Особенно это касается армии. Президент Украины подчеркивал, что на оборону нужно 100 миллиардов долларов - не гривен. Обеспечить такую доходную часть бюджета только собственными силами нереально.

А потому, действительно, Европа будет продолжать оказывать помощь, но делать это очень дозировано. Поэтому я, знаете, с определенной осторожностью отношусь к тому, что Трамп может не договориться с Путиным и Си, а также не будет продолжать поддержку. Для Украины это было бы не очень позитивным сценарием.

Я понимаю, что мы являемся заложниками этих договоренностей. И вариант, который сегодня рассматривается, о чем говорил Марко Рубио, - стоит запомнить эту фамилию, друзья, она важна, - касается взаимных уступок.Сложно комментировать, какие именно могут быть эти уступки, если даже Рубио признает, что Россия - это агрессор, а Украина - жертва.

Для Трампа важно решить этот вопрос быстро. А быстрое решение возможно только при условии, если принудить жертву к определенным уступкам. И принудить можно. Например, прекратить предоставление помощи.

Европа будет занята своими проблемами, и тогда она ничего не предоставит Украине. Представьте последствия. Мы уже имели подобную ситуацию в начале 2024 года, когда помощь из США задерживалась, и в конце 2023-го. Это были очень сложные времена.

Сегодня также не все просто, но, по крайней мере, мы получаем оружие, боеприпасы, бронированную технику от Соединенных Штатов Америки. Однако этого недостаточно, чтобы выиграть войну. Уже всем понятно, что политика Джозефа Байдена была направлена на управление рисками. Он не ставил целью победу Украины. Управление рисками было удобным решением: конфликт продолжается, в Америке и в мире все относительно стабильно.

Трамп, напротив, может действовать иначе. По крайней мере, его заявления свидетельствуют, что он хочет завершить войну. На каких условиях? Для него это, кажется, не имеет значения. Здесь я согласен с Джоном Болтоном, его бывшим советником по национальной безопасности. В своих комментариях для France 24 и японского телеканала Болтон отметил, что предложение Трампа может быть болезненным для Украины. Я также давно об этом говорю, и многие мои коллеги разделяют это мнение. Во власти, вероятно, это тоже понимают.

Заморозка войны будет неприятной для нас. Некоторые говорят о так называемом корейском варианте. Это станет серьезной темой для дискуссии внутри Украины. Для Трампа главное - чтобы не стреляли минимум четыре года. А дальше? Ну, он же больше не будет президентом. Потом он будет писать в своих мемуарах: "Смотрите, я все сделал правильно, а вы все поломали".

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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