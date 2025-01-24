Трамп хочет создать самую сильную армию в мире: реализует ли планы президент США

Дональд Трамп действует, пока не сталкивается с непреодолимым препятствием, и всегда найдет способ объяснить свои действия, даже если проект провалится.

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Дональд Трамп хочет усилить армию США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, defense.gov

Президент США Дональд Трамп хочет создать армию, которая станет самой сильной в мире. Получится ли у 47-го главы Белого дома реализовать свои амбициозные планы, оценил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, цель Трампа выглядит абсолютно практичной в реализации. В конце каденции Джозефа Байдена в прессе появлялись публикации со ссылкой на аналитиков, которые ставили под сомнение эффективность освоения бюджетных средств на военную сферу и оборону в Соединенных Штатах. Речь шла о значительных лишних расходах - то, что в Украине обычно называют коррупцией. Однако, учитывая, что Америка в целом позиционирует себя как страна с низким уровнем коррупции, она одновременно является одной из самых дорогих стран в контексте выполнения работ. Стоимость таких работ очень высока, и из этих средств, конечно, уплачиваются налоги.

"Если уменьшить расходы на работы и товары оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то действительно Трамп мог бы за те же средства эффективно развивать армию, увеличивая ее численный состав, технологический потенциал и тому подобное", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что, учитывая то, что Соединенные Штаты действительно тратят больше всех в мире на оборонку, даже на сегодня выделенных средств достаточно для эффективного построения армии. И здесь возникает вопрос к самой армии.

"К тому же, кандидат на должность главы Пентагона - это бывший ведущий телеканала Fox News, который не имеет значительного управленческого опыта. Поэтому многие американцы и даже конгрессмены сомневаются, что он справится с этой задачей. Насколько он будет эффективным - покажет время", - считает эксперт.

Клочок не исключает, что помощь в реализации планов Трампа может оказать Илон Маск. Хотя он озвучивает противоречивые политические заявления, тем не менее является одним из самых успешных современных технологических бизнесменов.

"Опять же, все это пока на уровне предположений и догадок. Но Трамп действительно может выстроить армию, которая станет самой сильной в мире. В таком случае НАТО, по большому счету, ему может и не понадобиться", - считает аналитик.

Основные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

По его словам, Трамп действует, пока не сталкивается с непреодолимым препятствием. Если он видит, что стену пробить невозможно, он отходит в сторону.

"Трамп всегда найдет способ объяснить свои действия избирателям, даже если проект провалится на каком-то этапе. То же самое будет и с армией. Если что-то пойдет не так, он скажет: "Действующий министр обороны неэффективен. Давайте его заменим и попробуем снова". Четыре года президентства проходят очень быстро. На первый взгляд, это кажется длительным сроком, но на самом деле для реализации масштабных планов времени совсем немного", - резюмировал Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о первых шагах Трампа:

Заявления Трампа об армии США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что будет уделять внимание усилению американской армии.

"Мы снова, как в 2017 году (во время первого президентского срока Трампа, - ред.), построим самую сильную армию в мировой истории", - сказал он в ходе выступления в Конгрессе.

Трамп пообещал вернуть на службу военных, которых предыдущая администрация отстранила от службы за отказ от прививок от COVID-19.

Как сообщал Главред, американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра. Проект является засекреченным. Бомба позволит ВСУ эффективно уничтожать как наземные, так и морские цели, в частности корабли.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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