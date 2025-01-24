Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп хочет создать самую сильную армию в мире: реализует ли планы президент США

Анна Ярославская
24 января 2025, 09:40
54
Дональд Трамп действует, пока не сталкивается с непреодолимым препятствием, и всегда найдет способ объяснить свои действия, даже если проект провалится.
Дональд Трамп, армия США
Дональд Трамп хочет усилить армию США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, defense.gov

Президент США Дональд Трамп хочет создать армию, которая станет самой сильной в мире. Получится ли у 47-го главы Белого дома реализовать свои амбициозные планы, оценил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, цель Трампа выглядит абсолютно практичной в реализации. В конце каденции Джозефа Байдена в прессе появлялись публикации со ссылкой на аналитиков, которые ставили под сомнение эффективность освоения бюджетных средств на военную сферу и оборону в Соединенных Штатах. Речь шла о значительных лишних расходах - то, что в Украине обычно называют коррупцией. Однако, учитывая, что Америка в целом позиционирует себя как страна с низким уровнем коррупции, она одновременно является одной из самых дорогих стран в контексте выполнения работ. Стоимость таких работ очень высока, и из этих средств, конечно, уплачиваются налоги.

"Если уменьшить расходы на работы и товары оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то действительно Трамп мог бы за те же средства эффективно развивать армию, увеличивая ее численный состав, технологический потенциал и тому подобное", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что, учитывая то, что Соединенные Штаты действительно тратят больше всех в мире на оборонку, даже на сегодня выделенных средств достаточно для эффективного построения армии. И здесь возникает вопрос к самой армии.

"К тому же, кандидат на должность главы Пентагона - это бывший ведущий телеканала Fox News, который не имеет значительного управленческого опыта. Поэтому многие американцы и даже конгрессмены сомневаются, что он справится с этой задачей. Насколько он будет эффективным - покажет время", - считает эксперт.

Клочок не исключает, что помощь в реализации планов Трампа может оказать Илон Маск. Хотя он озвучивает противоречивые политические заявления, тем не менее является одним из самых успешных современных технологических бизнесменов.

"Опять же, все это пока на уровне предположений и догадок. Но Трамп действительно может выстроить армию, которая станет самой сильной в мире. В таком случае НАТО, по большому счету, ему может и не понадобиться", - считает аналитик.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Основные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

По его словам, Трамп действует, пока не сталкивается с непреодолимым препятствием. Если он видит, что стену пробить невозможно, он отходит в сторону.

"Трамп всегда найдет способ объяснить свои действия избирателям, даже если проект провалится на каком-то этапе. То же самое будет и с армией. Если что-то пойдет не так, он скажет: "Действующий министр обороны неэффективен. Давайте его заменим и попробуем снова". Четыре года президентства проходят очень быстро. На первый взгляд, это кажется длительным сроком, но на самом деле для реализации масштабных планов времени совсем немного", - резюмировал Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду о первых шагах Трампа:

Заявления Трампа об армии США

Президент США Дональд Трамп пообещал, что будет уделять внимание усилению американской армии.

"Мы снова, как в 2017 году (во время первого президентского срока Трампа, - ред.), построим самую сильную армию в мировой истории", - сказал он в ходе выступления в Конгрессе.

Трамп пообещал вернуть на службу военных, которых предыдущая администрация отстранила от службы за отказ от прививок от COVID-19.

Как сообщал Главред, американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра. Проект является засекреченным. Бомба позволит ВСУ эффективно уничтожать как наземные, так и морские цели, в частности корабли.

Другие новости:

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Валерий Клочок
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

10:50Мир
Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях

Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях

10:25Украина
Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

10:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Последние новости

10:50

КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

10:44

Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

10:25

Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областяхФото

10:24

"Мы украиночки": путинистки Успенская и Повалий удивили совместным заявлением

10:10

Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
09:58

Старшая дочь Ольги Сумской получила работу в Москве - детали

09:42

США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление

09:40

Трамп хочет создать самую сильную армию в мире: реализует ли планы президент СШАВидео

09:01

Wellboy публично поддержал певца-россиянина - детали скандала

Реклама
08:28

Армия РФ продвинулась в районе "украинского плацдарма" на Курщине: детали от ISW

08:08

"Не ангел": Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

08:00

Как поставить точку в войне с Россией так, чтобы бои никогда не возобновилисьмнение

06:48

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшиеФотоВидео

06:10

Нефтяные беды России: что ждет Путинамнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

05:00

Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

04:33

Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовьВидео

03:50

Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить словоВидео

03:08

Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

Реклама
02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Реклама
20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять