Путин требует переговоров с Трампом, чтобы поделить мир: чего боится Кремль

Российский диктатор хочет сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами и говорить о разделении мира.

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Что задумал Путин во время переговоров с Трампом / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

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Путин боится, что отношения между США и Китаем могут улучшиться

После инаугурации Трампа Путин позвонил Си Цзиньпину и говорил о вечной дружбе

Эксперт по вопросам Восточной Азии, старший аналитик Центра "Новая Европа" Наталья Бутырская сообщила, что от Кремля поступают сигналы, что РФ не готова к переговорам на условиях, которые звучали как пробный вариант со стороны США.

Среди основных причин закончить войну Трамп лично для себя говорит: "Гибнет очень много людей, нужно закончить эту мясорубку". А Путину хотелось бы другого. Украинцы об этом знают, и американцам и другим странам нужно будет осознать это, когда начнутся переговоры с Путиным, отметила она.

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"Путину хочется сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами и говорить о разделении мира, потому что российский интерес - это не о компромиссе, не о здоровых отношениях, не об окончании войны, о которой говорят в мире и сам Трамп", - отметила Бутырская в эфире телеканала "Еспресо".

Сейчас Путин боится, что отношения между США и Китаем могут измениться к лучшему.

"На следующий день после инаугурации Путин позвонил Си Цзиньпину и говорил о вечной дружбе и глубоких отношениях между двумя странами. Он озвучил свою максималистскую мечту о том, что Россия готова к миру, но Соединенные Штаты должны учесть российские интересы. Накануне он говорил, что должны учесть интересы каких-то народов, нарисованных Путиным. Похоже, РФ не готова к переговорам на условиях, которые звучали от США", - добавила аналитик.

Она также пояснила, что чиновники, назначенные на должности в команде Трампа заявляли, что Украина сегодня не сможет вернуть свои территории и вынуждена будет согласиться на определенный территориальный компромисс.

"За счет интересов Украины определенные уступки уже были предложены Кремлю в информационном пространстве. Я уверена, что это обсуждалось по закрытым дипломатическим каналам. Но Путин, как мы видим, пытается отказаться от этих предложений", - рассказала Бутырская.

Переговоры Трампа и Путина - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, почему Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков отметил, что Российская Федерация выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

В то же время Владимир Зеленский отреагировал на "готовность" Путина к переговорам. Президент Украины сообщил, что лидер РФ Владимир Путин хочет манипулировать президентом США. Российский диктатор использует стремление к миру Дональда Трампа в своих интересах.

Также Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом о переговорах с РФ. Глава государства подчеркнул, что исключить Украину из любой переговорной площадки невозможно, или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические.

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