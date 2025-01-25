'Это как выстрел': Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

Главные тезисы Зеленского:
- Быстрого окончания войны не будет, но Трамп может ускорить процесс через санкции
- Трамп хочет закончить войну, однако Путин этого не желает
- Жесткое заявление Трампа к Путину - это четкий сигнал сильного человека
Быстрого окончания войны в Украине не будет. Президент США Дональд Трамп может ускорить процесс достижения мира через введение новых санкций, экономическое давление и влияние на РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.
"Поэтому это (окончание войны - Главред) точно не произойдет быстро. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США может это ускорить и может это сделать быстрее всех в мире, на мой взгляд", - сказал Зеленский.
Жесткое заявление президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину с требованием прекратить войну против Украины - это не только предупреждение. По мнению Зеленского, это четкий сигнал от сильного человека.
"Я думаю, что важно то, что там есть сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Он не предупреждает, он говорит прямо. Он говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет, мы не знаем деталей", - подчеркнул президент, комментируя заявление Трампа.
По его словам, Трамп действительно хочет завершения войны России об Украине, однако этого не хочет лидер РФ Владимир Путин.
"Трамп понимает все эти вызовы и просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с посылом в российскую сторону. Мне кажется, что это такая тактика. Мне она на сегодня импонирует", - отметил Зеленский.
Завершение войны в Украине и мирные переговоры - главное
Как сообщал Главред, 22 января президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что его цель - не навредить России, но если война не прекратится, США будут вынуждены ввести серьезные санкции.
В ответ кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине, но не может начать диалог из-за решения СНБО Украины, которое запрещает переговоры с ним. Лидер РФ считает, что западные союзники должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о невозможности переговоров и отметил, что Россия распространяет много "сигналов" и "декретов", которые напоминают времена 1917 года. Зеленский пояснил, что решение СНБО о прекращении переговоров было необходимым из-за многочисленных попыток России влиять на Украину через различные каналы и "сепаратистов".
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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