'Это как выстрел': Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну

Дональд Трамп может завершить войну в Украине быстрее всех, считает президент Зеленский.

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Зеленский раскрыл стратегию Трампа по окончанию войны с Россией / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Зеленского:

Быстрого окончания войны не будет, но Трамп может ускорить процесс через санкции

Трамп хочет закончить войну, однако Путин этого не желает

Жесткое заявление Трампа к Путину - это четкий сигнал сильного человека

Быстрого окончания войны в Украине не будет. Президент США Дональд Трамп может ускорить процесс достижения мира через введение новых санкций, экономическое давление и влияние на РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

"Поэтому это (окончание войны - Главред) точно не произойдет быстро. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США может это ускорить и может это сделать быстрее всех в мире, на мой взгляд", - сказал Зеленский.

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Жесткое заявление президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину с требованием прекратить войну против Украины - это не только предупреждение. По мнению Зеленского, это четкий сигнал от сильного человека.

"Я думаю, что важно то, что там есть сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Он не предупреждает, он говорит прямо. Он говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет, мы не знаем деталей", - подчеркнул президент, комментируя заявление Трампа.

По его словам, Трамп действительно хочет завершения войны России об Украине, однако этого не хочет лидер РФ Владимир Путин.

"Трамп понимает все эти вызовы и просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с посылом в российскую сторону. Мне кажется, что это такая тактика. Мне она на сегодня импонирует", - отметил Зеленский.

План победы Украины / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине и мирные переговоры - главное

Как сообщал Главред, 22 января президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что его цель - не навредить России, но если война не прекратится, США будут вынуждены ввести серьезные санкции.

В ответ кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине, но не может начать диалог из-за решения СНБО Украины, которое запрещает переговоры с ним. Лидер РФ считает, что западные союзники должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о невозможности переговоров и отметил, что Россия распространяет много "сигналов" и "декретов", которые напоминают времена 1917 года. Зеленский пояснил, что решение СНБО о прекращении переговоров было необходимым из-за многочисленных попыток России влиять на Украину через различные каналы и "сепаратистов".

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