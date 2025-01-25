'Я запретил любые переговоры': Зеленский резко ответил на заявление Путина

Зеленский остановил сепаратизм в Украине тем, что остановил кому-либо в стране проводить те или иные переговоры с Россией.

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Зеленский ответил на заявление Путина о переговорах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Главные тезисы президента Украины:

Путин начал много строить различных каналов вместе с "сепаратистами"

Было много переговорных процессов и много теневых коридоров

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров с Украиной.

"Очень много сигналов, которые распространяют россияне относительно каких-то декретов, как они это называют. Они вообще живут в каком-то 1917 году. Декрет о мире, декрет о еще чем-то", - отметил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

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По словам Зеленского, решение СНБО было вынужденным, потому что глава Кремля Владимир Путин начал очень много строить различных каналов вместе с "сепаратистами", вместе с представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость, непосредственно на меня.

"Много переговорных процессов, много теневых коридоров. Я это остановил. Быстро. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что остановил кому-либо в Украине проводить те или иные переговоры с Россией, со сторонниками Путина в течение войны. Это было когда их войска были здесь, в Киевской области. Они это делали, пробовали давить через много разных коридоров, и наш депутатский корпус, и европейские депутаты, и представители США. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать", - добавил Зеленский.

Поэтому, по словам президента, он принял решение, потому что я лидер тех или иных переговоров, поэтому я это остановил.

"Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. Есть каналы о которых все знают, а также они использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о которых я не готов говорить. Поэтому и решение было таким", - констатировал он.

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. По его словам, справедливой возможностью для начала переговоров является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года.

Олег Жданов рассказал, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Он считает, что до конца 2025 года Украина будет воевать с переменным успехом, улучшая переговорную позицию. Также полковник отмечает, что Великобритания, как и Франция, рассматривают возможность отправить в Украину своих миротворцев.

Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем. Таким образом глава Кремля, во-первых, дал сигнал российскому обществу о том, что война вряд ли закончится в ближайшее время. Во-вторых, он таким образом попытался повлиять на российские элиты.

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