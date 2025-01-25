Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем - ISW

Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

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Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Кратко:

Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем

Путин таким образом, в частности, стремился повлиять на российские элиты, которые стремятся к завершению войны

Российский диктатор Владимир Путин во время интервью на российском государственном телевидении заявил, что страна-агрессор Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Такое заявление он сделал 24 января во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что таким образом глава Кремля, во-первых, дал сигнал российскому обществу о том, что война вряд ли закончится в ближайшее время. Во-вторых, он таким образом попытался повлиять на российские элиты, которые стремятся к завершению войны, и убедить их в том, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.

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Путин во время интервью основной акцент направил на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем РФ не планирует участвовать в мирных переговорах, и в очередной раз повторил свой тезис о том, что война в Украине якобы является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.

"Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы дать сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время", - отмечают аналитики ISW.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что ВСУ имеют успехи на важном направлении. Украинские военные не только стабилизировали ситуацию, но и перехватили тактическую инициативу.

Также сообщалось, что оккупанты планируют идти на Харьков - заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о ситуации в области. Россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

Напомним, ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление - в ЦПД рассказали о боях на Курщине. Украинские военные местами выдавливают россиян с позиций, рассказал Андрей Коваленко.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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